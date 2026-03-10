Галатасарай пак победи Ливърпул и е с едни гърди напред към 1/4-финалите в Шампионска лига

Турският гранд Галатасарай постигна втора поредна победа над Ливърпул през този сезон в Шампионска лига, след като победи мърсисайдци с минималното 1:0 като домакин в първа среща от 1/8-финалите на елиминационната фаза. Галата победи "червените" със същия резултат и в основната фаза, но сега успехът е още по-значим, тъй като го доближава на един мач от класиране на 1/4-финалите. Съдбата и на двата клуба обаче ще се реши на "Анфийлд" след седмица, когато е реваншът.

Още едно разочарование за Ливърпул в Истанбул

Срещата започна кошмарно за гостите, които още в седмата минута изостанаха в резултата. След центриране от корнер топката стигна до Виктор Осимен, който отклони за Марио Лемина, а той успя да вкара във вратата на Гиорги Мамардашвили. Мърсисайдци се стъписаха от попадението и не успяха да покажат никаква реакция до края на полувремето. "Червените" не създадоха кой знае какви опасности в нападение, а същевременно продължиха да допускат неточности в защита, като Галатасарай пропусна още 2-3 положения да отбележи.

В първите 15 минути след подновяването на играта Ливърпул продължи да е безидеен, което принуди Арне Слот да прибегне до драстични смени - извади звездата си Мохамед Салах, както и Милош Керкез, за да включи Жереми Фримпонг и Анди Робъртсън. Малко след това Виктор Осимен успя да вкара гол за домакините, но попадението бе отменено заради засада. В 73-ата минута пък Ливърпул стигна до гол след корнер, но след дълго преразглеждане от ВАР попадението бе отменено заради игра с ръка.

До края Ливърпул така и не намери път към вратата на противника и се задоволи с минимално изоставане преди реванша. "Червените" обаче ще трябва сериозно да подобрят играта си, тъй като бяха уязвими в защита и беззъби в атака.

