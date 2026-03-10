Правителството на Гюров:

Арбелоа разкри каква е ролята на Винисиус при контузията на Мбапе в Реал Мадрид

10 март 2026, 21:53 часа 267 прочитания 0 коментара
Арбелоа разкри каква е ролята на Винисиус при контузията на Мбапе в Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа даде пресконференция преди домакинството на Манчестър Сити на 11 март в първия 1/8-финален мач между двата европейски гиганта в Шампионска лига. Това ще е поредният сблъсък между „кралете“ и „гражданите“. Освен това какво означава за „белите“ тази среща, Арбелоа говори и за контузените играчи на Реал Мадрид, сред които е и суперзвездата на отбора Килиан Мбапе. Той разкри каква е ролята на Винисиус Жуниор в отсъствието на французина.

Алваро Арбелоа: „Винисиус е важен, когато е на терена“

На пресконференцията Алваро Арбелоа сподели какво означава мача за Реал Мадрид и феновете. Освен това той коментира и темата с контузените: „Коляното на Мбапе? Много по-добре е, всичко е въпрос на ден за ден. Цялата тази седмица беше много положителна и той се завърна с отлични усещания. Винисиус? Той е важен, когато е на терена, имаме много контузени... става все по-важен, той е нашата офанзивна крепост и се нуждаем от най-добрата негова версия, ако искаме да елиминираме Сити.

Още: Галатасарай пак победи Ливърпул и е с едни гърди напред към 1/4-финалите в Шампионска лига

Алваро Арбелоа

„Бих се изненадал, ако утре не видя промяна от Пеп“

Камавинга е много по-добре, готов е за утре. Във Виго младите ни играчи не се разтрепериха. Много от тях могат да ни помогнат много“. Испанският специалист каза и какво очаква от колегата си Пеп Гуардиола: „Гуардиола винаги има подготвена изненада и трябва да се мисли за вариантите, които може да има. Бих се изненадал, ако утре не видя някаква промяна. Човек трябва винаги да е подготвен, когато се изправя срещу играч като Пеп“.

Още: „ЦСКА ще бие, ще видите!“: голямото дерби с Лудогорец раздели мненията „В мишената“ (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Манчестър Сити Шампионска лига Реал Мадрид Алваро Арбелоа Килиан Мбапе Винисиус Жуниор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес