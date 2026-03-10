Арбелоа разкри каква е ролята на Винисиус при контузията на Мбапе в Реал Мадрид

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа даде пресконференция преди домакинството на Манчестър Сити на 11 март в първия 1/8-финален мач между двата европейски гиганта в Шампионска лига. Това ще е поредният сблъсък между „кралете“ и „гражданите“. Освен това какво означава за „белите“ тази среща, Арбелоа говори и за контузените играчи на Реал Мадрид, сред които е и суперзвездата на отбора Килиан Мбапе. Той разкри каква е ролята на Винисиус Жуниор в отсъствието на французина.

Алваро Арбелоа: „Винисиус е важен, когато е на терена“

На пресконференцията Алваро Арбелоа сподели какво означава мача за Реал Мадрид и феновете. Освен това той коментира и темата с контузените: „Коляното на Мбапе? Много по-добре е, всичко е въпрос на ден за ден. Цялата тази седмица беше много положителна и той се завърна с отлични усещания. Винисиус? Той е важен, когато е на терена, имаме много контузени... става все по-важен, той е нашата офанзивна крепост и се нуждаем от най-добрата негова версия, ако искаме да елиминираме Сити.

„Бих се изненадал, ако утре не видя промяна от Пеп“

Камавинга е много по-добре, готов е за утре. Във Виго младите ни играчи не се разтрепериха. Много от тях могат да ни помогнат много“. Испанският специалист каза и какво очаква от колегата си Пеп Гуардиола: „Гуардиола винаги има подготвена изненада и трябва да се мисли за вариантите, които може да има. Бих се изненадал, ако утре не видя някаква промяна. Човек трябва винаги да е подготвен, когато се изправя срещу играч като Пеп“.

