Треньорът на Реал Мадрид за сблъсъка с Ман Сити: „Феновете очакват мача, излизаме за победа“

Жребият за 1/8-финалите в Шампионска лига отреди за поредна година да видим мегасблъсък още рано в надпреварата. Реал Мадрид и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг, като ще си разменят по едно домакинство, за да определят кой ще продължи напред в „турнира на богатите“. Треньорът на „кралете“ Алваро Арбелоа даде пресконференция преди първия мач с „гражданите“. Той говори за важността на сблъсъка и каза, че Реал Мадрид излиза за победа.

Алваро Арбелоа: „Труден мач, но интересен и очакван от феновете“

Ето какво каза Арбелоа преди първия мач с Манчестър Сити: „Дали винаги сме фаворитите? Ние сме Реал Мадрид и никога не се чувстваме по-малко от никого. Утре имаме голям съперник, който всички познаваме добре и знаем колко е сложно да се изправим срещу тях... но ще го направим, гледайки ги в очите. Труден мач, но интересен и очакван от феновете. Ще излезем на терена, за да спечелим мача, и ще бъдем много мотивирани.

„Ние излизаме да победим утре“

Шампионската лига е важна за всички нас. Мотивиращо е да преживееш осминафинал в Шампионската лига; да преживееш вечер като утрешната. Това е много мотивиращо. Дали равенството ще е добър резултат? Ние излизаме да победим утре. Ще бъде страхотно преживяване. Много ми се иска. Трябва да пазим много хора. Имат много добри индивидуални играчи, но също така знаят как да играят като отбор“.

