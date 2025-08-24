4 зодии, които си падат САМО по умници, независимо от външния вид

Някои хора са привлечени от красотата на другите, но има четири зодиакални знака, които си падат само по хора с висок коефициент на интелигентност, независимо от външния им вид. Що се отнася до тези зодии, няма нищо по-привлекателно от някой, който може да те порази с остроумието им. Така че, за тези, които са средностатистически, що се отнася до обща култура и бърз ум, отстъпете от пътя.

1. Близнаци

Високо интелигентни, Близнаците си падат само по хора с висок коефициент на интелигентност, независимо от външния им вид. Според астролога Лучи Алфано, „Близнаците се управляват от Меркурий, планетата на комуникацията. Така че наистина харесват силната ментална връзка с партньора си.“

Близнаците са бързо мислещи социални пеперуди, които са най-привлечени от хора, които могат да се справят с тях, каза Алфано. Също така обичат да учат, така че половинка, която знае наистина много за света, е истински бонус.

Затова, ако някой иска да привлече Близнаци, нека да задава интелигентни и обмислени въпроси. Може да не изглежда много, но Близнаците процъфтяват в това.

2. Дева

Дева също се управлява от Меркурий, планетата, която управлява комуникацията и вътрешната ни обработка на мислите, така че не е изненадващо, че представителите на зодията са привлечени само от хора с висок коефициент на интелигентност. Девите са страхотни в общуването и следователно се нуждаят от добра комуникация в отношенията си.

„Наистина са привлечени от хора, които са наблюдателни и внимателни“, каза Алфано, защото зодиакалният знак Дева управлява работата и цени обмислените действия.

Освен това, Девата не е от типа, който лесно прескача от връзка във връзка. Така че не е изненадващо, че Девата трябва да опознае някого, преди да се влюби в него. В крайна сметка, най-бързият път до сърцето на Девата е чрез ума ѝ.

3. Водолей

Водолеят е въздушен знак, а въздушните знаци са отворени и уникални. В резултат на това, Водолеят е привлечен само от хора с висок коефициент на интелигентност, независимо от външния им вид.

„Когато говорите с някой, който мисли по различен начин и ви дава нова перспектива, това е много привлекателно за вас“, обясни Алфано. „Вие също така не сте човек, който винаги се впуска във физическа връзка супер бързо.“

Имайки това предвид, тяхната дистанцирана личност прави почти невъзможно за романтичните партньори да разрушат стените им, освен ако, разбира се, този човек не е високо интелигентен.

4. Козирог

Работливата пчеличка на зодиака, Козирогът, е привлечена само от хора с висок коефициент на интелигентност. За Козирога външният вид няма значение, но е важно да бъде с някой, който е способен да изгради живот с него. Според известния астролог „Козирозите могат да бъдат привлечени от някой, който е психически зрял, който има цели, който има известна мъдрост.“