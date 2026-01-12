Радев връчва първия мандат за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС. Парламентарната рулетка ще се завърти в 10 часа. Конституционната процедура за формиране на правителство започна отначало, след като парламентът прие преди месец оставката на кабинета на Росен Желязков, а президентът Румен Радев проведе консултации с деветте парламентарни формации.

Процедурата по съставяне на нов кабинет в 51-вото Народно събрание беше на пауза заради празничните почивни дни около Коледа и Нова година и ваканцията на депутатите.

ГЕРБ със заявка да го върнат неизпълнен

От най-голямата парламентарна група обявиха, че ще върнат първия мандат неизпълнен, без да се опитват да формират нов кабинет в този парламент. Тази позиция потвърди и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Предстоят ни избори. В понеделник, в 10 часа ще връчват първия мандат. Ние, както сме казали, ще вземем и ще върнем мандата. Парламентът каквото има още, седмица или две, да приключи", заяви лидерът на ГЕРБ.

След изчерпване на първата възможност за съставяне на правителство президентът ще връчи мандат на втората по численост парламентарна група - "Продължаваме промяната-Демократична България". От коалицията вече заявиха, че няма да се опитват да формират кабинет.