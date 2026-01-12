За да не стане като във Венецуела: Тръмп чака сделка с Куба

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че след военната операция на Вашингтон във Венецуела САЩ са в контакт с властите на Куба относно евентуална „сделка“, предадоха световните агенции. „Скоро ще разберете. Разговаряме с Куба. И скоро ще разберете“, заяви американският лидер в отговор на въпрос на журналист относно това каква сделка Вашингтон би искал да сключи с Хавана.
Още: "Справяме се добре. Ние сме бойци": Мадуро със силни думи от килията в САЩ
Среща с Делси Родригес
Снимка: Getty images
Тръмп също така допусна, че в определен момент може да се срещне с временния президент на Венецуела Делси Родригес.
President Trump tells Cuba to make a deal "before it is too late" pic.twitter.com/oWLkWMSFqY— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 12, 2026
Още: "Разваля ни съня. Идваше с кораб и беше ужасно": Гренландците притеснени от "мокрите желания" на Тръмп (ВИДЕО)
„В даден момент ще се срещна с нея“, каза той, докато разговаряше с журналисти на борда на „Еър Форс Уан“.
Междувременно Родригес заяви, че правителството ѝ трябва да запази политическата власт, за да защити страната.
Още: Какво ще последва: САЩ зове гражданите си "незабавно" да напуснат Венецуела