12 януари 2026, 06:04 часа 287 прочитания 0 коментара
За да не стане като във Венецуела: Тръмп чака сделка с Куба

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че след военната операция на Вашингтон във Венецуела САЩ са в контакт с властите на Куба относно евентуална „сделка“, предадоха световните агенции. „Скоро ще разберете. Разговаряме с Куба. И скоро ще разберете“, заяви американският лидер в отговор на въпрос на журналист относно това каква сделка Вашингтон би искал да сключи с Хавана.

Среща с Делси Родригес

Снимка: Getty images

Тръмп също така допусна, че в определен момент може да се срещне с временния президент на Венецуела Делси Родригес.

„В даден момент ще се срещна с нея“, каза той, докато разговаряше с журналисти на борда на „Еър Форс Уан“.

Междувременно Родригес заяви, че правителството ѝ трябва да запази политическата власт, за да защити страната.

Антон Иванов
