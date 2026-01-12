Тръмп не изключва военен отговор на безредиците в Иран (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля редица мерки в отговор на ескалиращите безредици в Иран, включително евентуални военни действия. "Разглеждаме такава възможност", заяви той в отговор на въпрос на журналист дали се обмисля сериозно възможността за използване на военна сила срещу Иран.

Тръмп също така допусна възможността САЩ да предприемат мерки за възстановяване на достъпа до интернет в Иран, в това число с помощта на "Starlink" на Илон Мъск.

Той съобщи също така, че ръководството на Иран се е свързало с него с желание "да преговаря". "Лидерите на Иран се обадиха", каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One. И добави, че "се организира среща". "Те искат да преговарят".

Iranian people in Tehran are not backing down. Despite crackdowns, large crowds appear on the streets tonight. pic.twitter.com/ppSIUXl3LN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

В същото време Тръмп подчерта, че "може да се наложи да действаме още преди да има среща".

"Изглежда, че започват да го правят", каза Тръмп, когато беше попитан от дали Иран е прекрачил по-рано заявената от него червена линия, свързана с убийството на протестиращи.

"Разглеждаме ситуацията много сериозно. Военните я разглеждат, и ние обсъждаме някои много твърди варианти. Ще вземем решение", добави Тръмп.

"Не сме сами"

"Не сме сами, глобалната помощ ще пристигне скоро", каза в изявление Реза Пахлави, най-големият син на Мохамед Реза Пахлави — последният управляващ шах на Иран. И добави, че две седмици протести, особено последните четири дни, са разтърсили Ислямската република и обявява нова фаза на националното въстание за сваляне на режима и възстановяване на контрола над Иран.

❗️BREAKING: Reza Pahlavi: “We are not alone, global assistance will arrive soon.”



In a new statement, he says two weeks of protests, especially the last four days, have shaken the Islamic Republic and he is announcing a new phase of the national uprising to bring down the regime… pic.twitter.com/PHlAtE91VA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026

Той призовава хората в Иран да задържат и защитят централните улици и казва, че институциите, отговорни за пропагандата и прекъсването на комуникациите, са легитимни цели. Той призовава държавните служители и силите за сигурност да се присъединят към народа или да бъдат запомнени с това, че са застанали на страната на репресиите.

Наследникът на престола се обърна към Доналд Тръмп - "Има причина, поради която хората в Иран преименуват улици на ваше име. Те знаят, че вие сте пълна противоположност на Барак Обама или Джо Байдън. Те знаят, че няма да ги предадете, както им се е случвало преди".

"Вашите думи на солидарност с иранския народ и действията на Вашата администрация имаха огромен положителен ефект. Нека се надяваме, че ще успеем трайно да подпечатаме това наследство, като освободим Иран, така че ние и Вие да можем да направим Иран отново велик", добави той.

🇮🇷 Reza Pahlavi has issued a direct message to Trump, saying Trump’s words of support have strengthened Iranians’ resolve in their fight for freedom. Pahlavi notes that while the regime chants “Death to America,” people in Iran are renaming streets after Trump, believing he… pic.twitter.com/bXqlqIsviG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026