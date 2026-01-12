Лайфстайл:

Висш полицай в Иран е убит, властта обяви тридневен траур за застреляните от нея протестиращи (ВИДЕО)

Пореден висш служител от иранските силови служби е мъртъв. Убит е началникът на звеното за борба с наркотици в Машхад Джавад Кешаварз. Официално иранските власти твърдят, че Кешаварз е бил убит при терористичен акт, от "въоръжени терористи", предава Иранската държавна медийна мрежа IRIB. С този термин режимът на аятолах Хаменей описва демонстрантите по улиците и опитва да фокусира внушение, че протестите срещу аятолаха и властта са подклаждани отвън - Още: Тръмп не изключва военен отговор на безредиците в Иран (ВИДЕА)

Междувременно, иранският режим обяви тридневен публичен траур за загиналите по време на протестите, които бяха застреляни от иранските сили за сигурност, командвани именно от режима. Държавните медии в Иран, официални SMS съобщения и телевизионните канали под контрола на режима на аятолаха прокарват наратива, че "американските и израелските терористи са отговорни за смъртта" на хората, като на практика използват жертвите в угода на пропагандата властта да бъде удържана - Още: Шансовете аятолахът да бъде свален - анализ. 13 януари ще е ключов ден дали САЩ ще се намесят (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
