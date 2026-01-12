Висш полицай в Иран е убит, властта обяви тридневен траур за застреляните от нея протестиращи (ВИДЕО)

Пореден висш служител от иранските силови служби е мъртъв. Убит е началникът на звеното за борба с наркотици в Машхад Джавад Кешаварз. Официално иранските власти твърдят, че Кешаварз е бил убит при терористичен акт, от "въоръжени терористи", предава Иранската държавна медийна мрежа IRIB. С този термин режимът на аятолах Хаменей описва демонстрантите по улиците и опитва да фокусира внушение, че протестите срещу аятолаха и властта са подклаждани отвън - Още: Тръмп не изключва военен отговор на безредиците в Иран (ВИДЕА)
State‑run IRIB news agency says the head of the anti‑narcotics police in Mashhad, Brigadier General Javad Keshavarz, has been killed. The official statement claims he was killed in an attack by “armed terrorists,” a term Iranian leaders have recently used to describe protesters… pic.twitter.com/36zB8xNJ6p— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026
Tehran out strong: A video obtained by Iran International shows that despite harsh repression and an internet blackout, people in Punak, Tehran gathered together, lit fires, and chanted protest slogans. pic.twitter.com/sJuW2exn2X— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026
Междувременно, иранският режим обяви тридневен публичен траур за загиналите по време на протестите, които бяха застреляни от иранските сили за сигурност, командвани именно от режима. Държавните медии в Иран, официални SMS съобщения и телевизионните канали под контрола на режима на аятолаха прокарват наратива, че "американските и израелските терористи са отговорни за смъртта" на хората, като на практика използват жертвите в угода на пропагандата властта да бъде удържана - Още: Шансовете аятолахът да бъде свален - анализ. 13 януари ще е ключов ден дали САЩ ще се намесят (ВИДЕО)
Tehran, today: Protesters chant “This is the final battle, Pahlavi will return.” pic.twitter.com/7F5grlnHU3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 11, 2026