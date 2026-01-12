Промени в Конституцията за служебния кабинет: Омбудсманът намекна за такива

Позицията ми остава същата – институцията на омбудсмана трябва да бъде независима от останалите власти и не трябва да е в изпълнителната власт. Как омбудсманът, който е призван да защитава правата на гражданите, за няколко месеца застава начело на държавата и после да се върне да защитава гражданите от държавата. Tова заяви омбудсманът Велислава Делчев в предаването „Защо, г-н министър“ по bTV. Още: Каква ще е съдбата на първия мандат и влизаме ли в спирала от избори: Делян Добрев с коментар

По думите ѝ няма причина омбудсманът и зам.-омбудсманът да са част от домовата книга на президента. „Не съм говорила с президента и не съм получила покана от него за среща. Ако получа покана, ще обясня моята позиция защо омбудсманът не трябва да бъде премиер“, подчерта тя.

Делчева посочи, че голяма част от потенциалните кандидати за служебни премиер не желаят да бъдат такива. Тя заяви, че ще направи следващите стъпки да инициира промени в Конституцията що се касае до частта за служебните кабинети на президента.

Банките и еврото

Снимка: iStock

Велислава Делчева призна, че не е очаквала да има проблем с банките и те да не бъдат подготвени толкова добре за обмяната на левовете в евро. „Банките малко по-добре да си планират нещата , защото един от другите проблеми, от които се оплакват гражданите е, че няма наличност на евро в банките“, посочи тя.

Още: Заради сигнали за нередности при обмяната на левовете в евро: Омбудсманът се намеси

Делчева заяви, че не може в книжарниците да има машини за броене на монетите от лева в евро, а в банките да няма.

Жалбите за вода и топлина в институцията на омбудсмана

Снимка: БГНЕС

Делчева сподели, че това са темите, които вълнуват най-много гражданите. Над 700 са жалбите за ВиК проблемите, а тези, които са свързани с „Топлофикация“ са над 500. Тя настоя да се промени и да се погледне ценообразуването на водата.

Още: 2025 ключова за омбудсмана: Институцията вече има лице, но парното и водата още мъчат българите

Омбудсманът очаква през следващото лято отново да има проблем с водата в Плевен. Всички експерти трябва да седнат и да променят ценообразуването на водата в Плевен, призова тя. И настоя да се приеме разписана нова стратегия по водите, въпреки че имаше Национален борд по водите.

Велислава Делчева призова „Топлофикация“ да извършва ремонтите си през лятото, а не сега през зимата като с ремонта в „Дружба“.

Омбудсманът оцени работата на Столична община, че действа „на парче“ в кризата с боклука, а предстои още квартали да останат без договори за сметопочистване и сметоизвозване.