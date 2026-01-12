"Не съм се прецакал, ще реша проблема с боклука": Терзиев се закани на критиците и душманите си

„Планът ни е да довършим започнатото и рекетьорски цени за боклука няма да приемем“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред Нова телевизия. Според него не мирише на политика с боклука, а „мирише на реален проблем, който е много скъп“. Още: Слави Трифонов иска оставката на Васил Терзиев

Кметът на София заяви, че няма близост с турска фирма, която да обслужва сметосъбирането и сметоизвозването. „С тази турска фирма няма договор за нито една зона. Няма нищо като договорни отношения, които да бъдат показвани“, внесе яснота Терзиев.

Той даде да се разбере, че общината и държавата са много по-силни от всякакви герои, които са свикнали да ги яздят. Васил Терзиев вярва, че кризата ще помогне да обмислим какво значи гражданско общество. „Не съм се прецакал, ще си реша проблемите“, увери кметът.

По думите му има критика за боклука, на места обоснована, но на други не. „Има хора, които са свикнали всичко да им се получава, никога не им се казва „Не“ и които искаха да превземат боклука на София. В момента резултатът е 0:7 и няма нито един сключен договор, а само анекси с Титан и като такива, които обслужват пограничните райони“, посочи Терзиев.

Той отчете, че в столичния квартал „Люлин“ не е чудесна ситуацията, но по думите му върви към стабилизация. „В останалите райони до края на януари „Софекострой“ ще са в готовност да извозват боклука без никакъв проблем. Битката е за две неща – хора, които са свикнали да получават това, което са си наумили или едни 400 млн., които ние ще трябва да платим“, изтъкна Васил Терзиев.

Според него подкрепата на районните кметове не е нужна, тъй като не са основно действащо лице. Сред тези, с които нямам разговор е кметът на „Люлин“, който винаги е бил контра на всички усилия, критикува Терзиев.

Васил Терзиев разкритикува и Борис Бонев като „филмов критик“, който нямал нито една спечелена обществена поръчка. Според Терзиев съвсем друго било да си продуцент и актьор, който да участва в целия филм, а не от място да се посочва с пръст.

Васил Терзиев отново се извини на обществото за неудобството с боклука. „Това, за което бих ги помолил, е да използваме кризата, за да ни научи на нещо добро. Аз този проблем ще го реша колкото и да не им се вярва на моите критици и душмани, но това, което трябва да се научим е, че цветните кофи са най-добрият ни приятел. Моля ви, не използвайте сивите контейнери, а изхвърляйте разделно“, призова Терзиев.

Той апелира хората да чистят снега, когато падне пред блока и на стълбите им.

Той коментира и ситуацията с тежката катастрофа на Витоша, при която загина жена. „Тези случаи много ме травмират, защото са нелепи. Дървото е било в частен имот и собственост, а Столична община е собственост на пътя“, обясни Васил Терзиев. Всички дървета, които са набелязани като проблемни, са отстранени, по думите му.