Кой има имен ден днес, 12 януари 2026 г. Честито!

На 12 януари 2026 г. имен ден всички, които носят името Таня, Татияна, Татяна, Траяна и производните им. На този ден църквата почита Св. Татяна. Света мъченица Татяна произлизала от знатно и богато римско семейство, което я възпитало от ранно детство в християнската вяра, макар нейният баща да бил три пъти прeфект на гр. Рим. Изцяло проникната от тази вяра, Татяна била посветена за дякониса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светски радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още повече засияла като достойна за мъченически венец.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да е свято името ти, светъл животът ти, празничен - всеки твой ден! Да се къпеш в любов, пари, късмет и щастие!

***

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе щастието, което заслужаваш, обичта на приятелите и любовта на любимите ти хора! Празнувай от сърце!

***

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock