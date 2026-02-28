Борисов предупреди за риск от глобална нестабилност заради Иран

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази сериозна тревога във връзка с рязката ескалация на напрежението в Близкия изток. В позиция, публикувана във Facebook, той акцентира върху риска за сигурността в региона, където живеят и хиляди българи, и призова за незабавно прекратяване на военните действия.

Повод за коментара му стана рязкото изостряне на конфликта след обявените от президента на САЩ Доналд Тръмп мащабни удари срещу Иран. Американският държавен глава ги определи като "големи бойни операции", а според първоначалната информация става дума за продължителни действия с възможни сериозни последици. Израел първи съобщи за началото на съвместните удари, последвани от ответна атака на Иран, включително срещу държави в Персийския залив. В резултат въздушното пространство над Иран, Ирак и Израел беше затворено за граждански полети, а израелските граждани бяха предупредени да очакват нови удари. Още: И Пеевски иска служебното правителство "да си взаимодейства" с него за Иран

В позицията си Борисов определя иранските атаки срещу държави от региона и техните граждани като опасна ескалация, която трябва незабавно да бъде прекратена. Според него разширяването на конфликта създава риск от още по-дълбока дестабилизация не само в Близкия изток, но и в глобален мащаб.

Той подчертава, че като външна граница на Европейския съюз и държава с балансирана външна политика България традиционно залага на дипломацията като най-ефективен инструмент за уреждане на конфликти. По думите му диалогът и международното право трябва да бъдат водещи, когато става въпрос за сигурността и стабилността в света. Още: САЩ: Нямаме жертви от контраударите на Иран

В същото време Борисов отбелязва, че неспособността на Иран да докаже по безспорен начин, че не разработва ядрени оръжия в разрез с международните договорености, поражда съмнения за сигурността както в региона, така и в Европа.

На фона на събитията премиерът Андрей Гюров свика Съвета по сигурността, за да бъдат анализирани рисковете и предприети необходимите мерки за защита на националния интерес и българските граждани.

В заключение Борисов изразява надежда, че силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение в интерес както на страните от Близкия изток, така и на партньорите от Израел и САЩ.