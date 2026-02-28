Войната в Украйна насочи вниманието на света към една по-мрачна страна от плановете на Кремъл, а именно използването на Православната църква като оръжие и кампанията ѝ за подкопаване на Вселенската патриаршия, пише гръцкото издание Kathimerini по повод 4-ата годишнина от войната в Украйна. Изданието пише, че руската инвазия в Украйна преди четири години промени Европа, прекрои енергийната карта на региона и повлия на Вселенската патриаршия и православието по света.

Материалът идва след като през януари Руската служба за външно разузнаване (СВР) нарече Вселенския патриарх Вартоломей "антихрист" и "въплъщение на дявола", който бил агент и ръководен от британските разузнавателни агенции.

По-късно гръцкият старейшина митрополит Емануил Халкидонски коментира атаката срещу Вселенския патриарх Вартоломей и посочи, че тя разкрива, че в Московската патриаршия „благодатта на Светия Дух отстъпва място на шпионажа“.

Войната в Украйна и ролята на Гърция в историята

Войната послужи като зов за събуждане за Европа и Запада. Оттогава видяхме как Европа предприема драстични стъпки за прекъсване на връзките си с руския газ, преначертавайки енергийната карта на региона. Гърция играе и продължава да играе ключова роля в тази история. В същото време остават въпроси относно европейската сигурност, продължаващата руска заплаха и дали администрацията на Тръмп може да постигне мир чрез преговори. ОЩЕ: Светият Дух отстъпва място на шпионажа в Руската църква