Тюлен на пътя слиса шофьорите в Гърция (СНИМКА)

Жителите на малкия гръцки град Аркица бяха изненадани в четвъртък да открият млад тюлен, заседнал на пътя, предаде гръцкото издание Kathimerini. Младият морски бозайник не изглеждаше уплашен, докато жителите стояха до него, за да го предпазят от преминаващи превозни средства, докато не пристигнат специалисти.

Властите реагираха бързо и насочиха морския бозайнки обратно към морето. С насоки от MOm – Гръцкото дружество за изучаване и защита на тюлена монах и незабавните действия на бреговата охрана и местните жители - животното, идентифицирано като средиземноморски тюлен монах (Monachus monachus), „скоро се завърна безопасно в морето“, се казва в изявление на групата.

MOm каза, че ако хората се натъкнат на средиземноморски тюлен монах, трябва да спазват дистанция, да избягват приближаването или опитите за преместване на животното, да се въздържат от изливане на вода върху него или хранене и незабавно да се свържат с организацията.

Как се е появил на пътя?

Местни доклади, позовавайки се на жител, съобщават, че малкият тюлен вероятно е следвал дренажна тръба, която се влива в морето, и внезапно е излязъл на сушата през шахта на около 150 до 200 метра от бреговата линия.

Популацията на тюлен монах

Глобалната популация на средиземноморски тюлен монах се оценява на приблизително 800 до 1000 животни, което го прави един от най-редките морски бозайници в света. Смята се, че около две трети от тях живеят и се размножават по гръцките брегове. ОЩЕ: Неочакван "клиент": Тюлен нахлу в бар и шокира персонала (ВИДЕО)