Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Йотова за войната в Иран: Опасността е голяма

28 февруари 2026, 20:37 часа 274 прочитания 0 коментара
Йотова за войната в Иран: Опасността е голяма

Президентът Илияна Йотова излезе с позиция по повод въздушните удари на Израел и САЩ срещу Иран и ответната реакция, засегнала и други страни в региона. Ето какво се казва в позицията:

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток.

Още: Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)

Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България.

Още: Стоим до САЩ в справянето със заплахите в Близкия изток, заявиха в Скопие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
въздушни удари война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес