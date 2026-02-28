Йотова за войната в Иран: Опасността е голяма

Президентът Илияна Йотова излезе с позиция по повод въздушните удари на Израел и САЩ срещу Иран и ответната реакция, засегнала и други страни в региона. Ето какво се казва в позицията:

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток.

Още: Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)

Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България.

Още: Стоим до САЩ в справянето със заплахите в Близкия изток, заявиха в Скопие