Тръмп: Иран шикалкавеше и не искаше да се договорим. Каква е стратегията на Иран да се спаси?

В преговорите със САЩ, Иран многократно се е приближавал до споразумение, а след това се е отдръпвал. Това е накарало американският президент Доналд Тръмп да заключи, че иранците никога не са искали споразумение за ядрената си програма и за програмата си за производство и развитие на балистични ракети. Тръмп каза това пред израелския Канал 12.

Освен това, американският президент поискал от администрацията си да събере данни за атаките на Иран през последните 25 години и на тази база установил, че "всеки месец са правили нещо лошо - взривявали са нещо и са убивали някого".

Тръмп заяви и, че без американската намеса по време на 12-дневната война между Иран и Израел миналата година - операция "Чук в полунощ", Иран вече щял да има ядрени оръжия. При тази операция бяха бомбардирани ирански ядрени обекти - във Фордо и Исфахан. А сегашната операция се нарича "Епична ярост":

NEW: CENTCOM releases footage of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/ki4fF0o7do — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Joint U.S. and Israeli airstrikes hit what is reported as an IRGC missile weapons depot in Mehrabad, Tehran. #Iran pic.twitter.com/7PjuhgFY87 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026

Тръмп каза и, че провел "добър разговор" по телефона с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа. Според американския президент, двамата с Нетаняху "са на една страница" и че има няколко варианта как ще продължат нещата. Сред тях - кампанията срещу Иран да се удължи и "да поемем контрола над всичко", или да има край в рамките на няколко дни в замяна на което Техеран да не опитва да възстанови военните си способности, което и без това щяло да им отнеме години.

Как се брани Иран

В свой анализ, специализираното издание De Re Military посочи, че този път ракетните удари на Иран не са концентрирани към Израел и американски военни бази, а са комбинирани по няколко направления:

американски военни бази в региона (Бахрейн и другите съюзници);

петролна инфраструктура (Източна Саудитска Арабия);

гъсто населени градски райони с цел максимален политически и икономически натиск (Дубай) - ОЩЕ: Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

