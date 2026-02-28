Войната в Украйна:

Тръмп: Иран шикалкавеше и не искаше да се договорим. Каква е стратегията на Иран да се спаси?

28 февруари 2026, 21:01 часа 415 прочитания 0 коментара
Тръмп: Иран шикалкавеше и не искаше да се договорим. Каква е стратегията на Иран да се спаси?

В преговорите със САЩ, Иран многократно се е приближавал до споразумение, а след това се е отдръпвал. Това е накарало американският президент Доналд Тръмп да заключи, че иранците никога не са искали споразумение за ядрената си програма и за програмата си за производство и развитие на балистични ракети. Тръмп каза това пред израелския Канал 12.

Освен това, американският президент поискал от администрацията си да събере данни за атаките на Иран през последните 25 години и на тази база установил, че "всеки месец са правили нещо лошо - взривявали са нещо и са убивали някого".

Тръмп заяви и, че без американската намеса по време на 12-дневната война между Иран и Израел миналата година - операция "Чук в полунощ", Иран вече щял да има ядрени оръжия. При тази операция бяха бомбардирани ирански ядрени обекти - във Фордо и Исфахан. А сегашната операция се нарича "Епична ярост":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тръмп каза и, че провел "добър разговор" по телефона с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа. Според американския президент, двамата с Нетаняху "са на една страница" и че има няколко варианта как ще продължат нещата. Сред тях - кампанията срещу Иран да се удължи и "да поемем контрола над всичко", или да има край в рамките на няколко дни в замяна на което Техеран да не опитва да възстанови военните си способности, което и без това щяло да им отнеме години.

Още: Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)

Как се брани Иран

В свой анализ, специализираното издание De Re Military посочи, че този път ракетните удари на Иран не са концентрирани към Израел и американски военни бази, а са комбинирани по няколко направления:

  • американски военни бази в региона (Бахрейн и другите съюзници);
  • петролна инфраструктура (Източна Саудитска Арабия);
  • гъсто населени градски райони с цел максимален политически и икономически натиск (Дубай) - ОЩЕ: Взривове в 5-звездни хотели в Дубай (ВИДЕА)

ОЩЕ: Атака срещу международното летище в Кувейт (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дубай Саудитска Арабия петрол война Иран операция "Епична ярост"
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес