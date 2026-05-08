Заради Тръмп Украйна губи ключово предимство срещу руските ракети

Украйна и нейните партньори в Европа затаиха дъх, чакайки да видят как войната в Иран ще се отрази на бъдещата военна помощ на САЩ. Доставката на мощни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и ракети-прехващачи ще позволи на Киев да намали разрушителното въздействие на руските балистични ракети, пише Foreign Policy.

Според Ясер Аталан, заместник-директор на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания, Русия отдавна се стреми да потуши украинската съпротива с балистични ракети, особено чрез насочване към ключова инфраструктура. Руските атаки срещу украински енергийни съоръжения с помощта на дронове, крилати и балистични ракети достигнаха своя пик тази зима, оставяйки много украинци редовно без електричество и отопление.

През юли 2025 г. обаче администрацията на Тръмп спря да предоставя безвъзмездна помощ и вместо това започна да я продава на страни от НАТО за по-нататъшен трансфер към Украйна. Програмата се нарича "Списък с приоритетни изисквания на Украйна" или PURL. Оръжията се доставят или от американски складове, или директно от производствената линия, заяви говорител на Министерството на отбраната на САЩ пред Foreign Policy.

Системата обаче е критикувана от самото начало. Украинският президент Володимир Зеленски редовно се оплаква от недостиг на ракети-прехващачи. Европейският комисар по отбрана и космическо пространство Андриус Кубилиус заяви през март, че Украйна се нуждае от до 2000 ракети "Пейтриът" годишно, но Киев е получил само 600 за четири години.

Според Аталан ефективността на ракетите също е намаляла, като процентът на прехващане е едва 25%, отчасти поради продължаващите руски иновации.

И тези цифри може да паднат дори по-ниско, ако Вашингтон спре напълно доставките на ракети.

От началото на войната в Иран на 28 февруари САЩ вече са изразходвали до половината от запасите си от приблизително 2330 ракети-прехващачи "Пейтриът" срещу ирански балистични ракети и биха могли да изразходват дори повече. Въпреки временното затишие на бойното поле, Техеран поддържа поне половината от ракетния си арсенал отпреди войната (а The Washington Post цитира и данни на ЦРУ за 70%), което означава, че ще са необходими още ракети "Пейтриът", ако военните действия се възобновят.

За да влоши нещата за Киев, ракетите са търсени и от американските военни в други страни, особено за защита от потенциална китайска инвазия в Тайван. Всъщност е възможно американският арсенал вече да е на изчерпване, според Том Карако, директор на проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания.

"Навлизаме в опасна територия", подчерта той.

Настоящият срок за доставка на най-новия вариант на ракета Patriot, PAC-3 MSE, е приблизително 42 месеца от датата на договора, а САЩ произвеждат по-малко от 200 ракети годишно. Какво ще се случи по-нататък обаче остава неясно.

"Все още няма голяма сигурност" относно допълнителните доставки в бъдеще, каза дипломат от страна, предоставяща помощ на Украйна. Високопоставен европейски дипломат също изрази съмнения относно по-нататъшните доставки заради нуждите на САЩ.

Служители на администрацията на Тръмп изпращат сигнали, които далеч не са окуражаващи за Украйна.

На 14 април вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че намаляването на военната помощ за Украйна е една от стъпките на Белия дом, с които той "най-много се гордее". На следващия ден, на среща на военните поддръжници на Украйна, заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби заяви, че Вашингтон е "готов да продължи" помощта чрез инициативи като PURL, но подчерта, че подкрепата не трябва да бъде "изцяло зависима от приноса на САЩ".

САЩ за кратко спряха помощта за Украйна през март 2025 г. и отново през юли, според медийни публикации по инициатива на Колби заради опасения относно изчерпването на американските арсенали.

Тръмп би могъл да използва програмата PURL, за да окаже натиск върху Украйна. Той редовно обсъждаше намаляване на подкрепата поради "трудности" и дори заплаши да отмени програмата напълно, ако европейците не подкрепят САЩ и не помогнат за премахването на иранската блокада на Ормузкия проток.

Възможностите на Киев без участието на САЩ са ограничени. Украйна разработва собствена ракета-прехващач, която се надява да заработи до края на 2027 г., но технологията е сложна за производство.

Най-близкият еквивалент, произведен в Европа, е системата за противовъздушна отбрана SAMP/T. Производственият темп на нейните ракети обаче се оценява на 300 единици годишно - много по-малко от 2000-те прехващачи, от които Украйна се нуждае според Кубилиус. Зеленски по-рано отбеляза недостига на прехващачи за вече доставените системи SAMP/T и заяви, че системите Patriot са по-ефективни.

Германия произвежда и ракети Patriot, които потенциално биха могли да бъдат доставени на Украйна. През април американският отбранителен контрактор Raytheon обяви договор на стойност 3.7 милиарда долара за започване на производството на по-стария вариант PAC-2 Patriot в Германия за доставка на Украйна, с общо няколкостотин ракети. Това обаче ще отнеме време и доставките ще се осъществят през следващите три години.

Украйна обаче все още има причини за оптимизъм.

Самият Тръмп изглежда доволен, че европейците плащат на САЩ за оръжията, от които Украйна се нуждае, и той често подчертава това в пресконференциите си.

ЕС също разполага с достатъчно средства за закупуване на оръжия, след като на 23 април одобри пакет от помощ за Украйна в размер на 106 милиарда долара. Това подсказва, поне за някои европейци, че е малко вероятно Тръмп да се откаже от програмата.

"Мисля, че президентът Тръмп одобрява PURL", каза висш европейски дипломат: "Неговата брилянтна идея е да накара европейците да плащат за продажбите на американско оръжие за Украйна."

Ако доставките на ракети "Пейтриът" се изчерпят, Русия може да ескалира ударите с балистични ракети, за да се възползва от липсата на адекватна отбрана в Украйна, каза Аталан от Центъра за стратегически и международни изследвания. Подобни удари биха могли да имат още по-сериозни последици за електроснабдяването на страната, добави той.

Аталан обаче предупреди, че това едва ли ще "пренапише напълно правилата на играта". Украинските ракети "Пейтриът" вече прехващат само 25% от руските ракети, а Украйна е в състояние да продължи да се бори до голяма степен, защото е фокусирана върху бързото възстановяване на енергийната си мрежа. И за разлика от нестабилната подкрепа на САЩ за военния сектор, Киев е далеч по-успешен в привличането на американското правителство и бизнес общността към енергийния си сектор. Устойчивостта на Украйна е едно от нещата, които американската администрация може би подценява.

"Понякога разговарям с американски представители и те казват, че без международна подкрепа Украйна като държава би оцеляла най-много ден-два. Но аз вярвам - и Украйна е доказвала това многократно на бойното поле - че е сила, с която трябва да се съобразяваме."

Автор: Сам Скоув за Foreign Policy

Превод: Ганчо Каменарски