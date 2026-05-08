Изтекъл документ, коментиран от Христо Грозев: Русия е предложила на Иран мащабна военна подкрепа

Русия е предложила да достави на Иран голяма партида модерни дронове, които биха могли да бъдат използвани срещу американските военни в Близкия изток, пише в поверителен документ, получен и цитиран от списание The Economist. Предложението е било изготвено от руската ГРУ – военното разузнаване на страната. В документа се споменава възможното предоставяне на до 5000 безпилотни летателни апарата с оптични влакна, които са устойчиви на електронни противодействия. Такива дронове вече се използват активно във войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна.

Споменават се и дронове с голям обсег, управлявани от сателит, както и обучение на ирански оператори за използване на двата вида оборудване.

Потенциални удари срещу американските сили

Според документа дроновете биха могли да бъдат използвани срещу американските сили в региона на Персийския залив. Планът описва също сценарии за атаки срещу кораби и амфибийни операции.

В същото време авторите на предложението, тоест ГРУ, са взели предвид възможността за мащабен конфликт между САЩ и Иран в региона.

Регионални източници от разузнаването, запознати с плана, казват пред The Economist, че според тях той е правдоподобен, но не могат да го потвърдят по независим път.

Христо Грозев коментира защо документът може да е достоверен

Българският разследващ журналист Христо Грозев, който е експерт по руските разузнавателни служби, също е цитиран в материала. Той твърди, че предложението е в съответствие с други данни, според които ГРУ търси начини да засили руската подкрепа за Иран по време на войната му със САЩ и Израел. Това съвпада с появяващите се в региона признаци за по-тясно военно сътрудничество между Москва и Техеран.

В статията се отбелязва също, че дроновете с оптични кабели са се превърнали в ефективно оръжие във войната в Украйна, тъй като са "имунизирани" срещу електронни контрамерки. Те се управляват чрез тънък кабел и могат да поразяват цели на разстояние от десетки километри. Такива системи вече са били използвани и в Близкия изток, по-специално от сили, свързани с Иран.

Русия в документа: Ресурсите ни са ограничени заради Украйна, но можем да помагаме и да отричаме

Планът може да е бил разработен в период, когато Вашингтон е обмислял пряка военна операция срещу Иран. Все още обаче няма потвърждение, че документът е бил приложен на практика или предаден на Техеран.

В документа на ГРУ се отбелязва, че Русия, в петата година от своята война в Украйна, е активно ангажирана в бойни действия. Това ще ограничи ресурсите, които тя може да отдели за подпомагане на Иран. В предложението се отбелязва също, че Москва би поела политически и военни рискове, ако поеме по-активна роля във войната в Близкия изток. Ограничената помощ обаче би затруднила всякаква американска операция. В документа се посочва също, че и двете страни ще отрекат, че се оказва помощ на Иран, което ще позволи да се избегне въвлечването на Русия в открит конфликт с Америка.

