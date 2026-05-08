САЩ удариха с изтребител два ирански петролни танкера (ВИДЕО)

Американският военноморски флот извади от строя танкерите Sea Star III ("Морска звезда" III) и Sevda ("Севда"), плаващи под ирански флаг, при опит да влязат в иранско пристанище в нарушение на американската морска блокада. Това съобщи Централното военно командване на САЩ (CENTCOM).
Как точно е станало? Според информацията, изтребител F/A-18 Super Hornet на американските военноморски сили е излетял от самолетоносача USS George H.W. Bush и след това е поразил комините на двата кораба с прецизни боеприпаси. Така плавателните съдове не са могли да продължат по маршрута си към Иран.
CENTCOM:— Clash Report (@clashreport) May 8, 2026
U.S. forces disabled the Iranian-flagged tankers Sea Star III and Sevda on May 8 as they attempted to enter an Iranian port in violation of the U.S. blockade.
A U.S. Navy F/A-18 Super Hornet from USS George H.W. Bush struck both vessels’ smokestacks with precision… pic.twitter.com/CNQaEuJEfl
Още: Танкери на ОАЕ преминават незабелязано през Ормузкия проток
Отделно, CENTCOM съобщи, че в момента има над 70 танкера, които са блокирани от американския военноморски флот - те не могат или да влязат в ирански пристанища, или да излязат от тях. Тези търговски кораби имат капацитет да транспортират над 166 милиона барела ирански петрол на стойност над 13 милиарда долара.
There are currently more than 70 tankers that U.S. forces are preventing from entering or leaving Iranian ports. These commercial ships have the capacity to transport over 166 million barrels of Iranian oil worth an estimated $13 billion-plus. pic.twitter.com/VBKfDwMwqJ— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026
Още: Как изглежда "успехът" на Тръмп: 34 танкера, свързани с Иран, са проникнали през блокадата на САЩ