САЩ удариха с изтребител два ирански петролни танкера (ВИДЕО)

08 май 2026, 18:39 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Американският военноморски флот извади от строя танкерите Sea Star III ("Морска звезда" III) и Sevda ("Севда"), плаващи под ирански флаг, при опит да влязат в иранско пристанище в нарушение на американската морска блокада. Това съобщи Централното военно командване на САЩ (CENTCOM).

Как точно е станало? Според информацията, изтребител F/A-18 Super Hornet на американските военноморски сили е излетял от самолетоносача USS George H.W. Bush и след това е поразил комините на двата кораба с прецизни боеприпаси. Така плавателните съдове не са могли да продължат по маршрута си към Иран.

Отделно, CENTCOM съобщи, че в момента има над 70 танкера, които са блокирани от американския военноморски флот - те не могат или да влязат в ирански пристанища, или да излязат от тях. Тези търговски кораби имат капацитет да транспортират над 166 милиона барела ирански петрол на стойност над 13 милиарда долара.

