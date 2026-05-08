Техеран задържа танкер, опитал да възпрепятства износа на ирански петрол (ВИДЕО)

Иран е задържал петролния танкер „Оушън Кой“ (Ocean Koi) в Оманския залив заради предполагаем опит да се попречи на износа на ирански петрол, съобщиха държавните медии в Ислямската република на 8 май, позовавайки се на изявление на армията. В него се посочва, че танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол..., като се е възползвал от обстановката в региона“.

Петролният танкер, който е под санкции на САЩ от месец февруари, е бил ескортиран до южното крайбрежие на Иран и предаден на съдебните власти, твърдят държавните медии, цитирани от Reuters. Не се добавят повече подробности около действията на плавателния съд.

Това е било "специална операция в регионалните води", твърди официалната иранска информационна агенция IRNA. Тя съобщи, че ирански морски командоси са задържали танкера за "опит да попречи на износа на ирански нефт и да нанесе вреда на националните интереси на страната".

Армията добави, че ще продължи да защитава интересите и активите на Иран в регионалните води и няма да проявява „никаква снизходителност“ към нарушителите.

Напрежението в региона

Задържането се случи след сблъсъци между американски и ирански сили в Ормузкия проток, който свързва Персийския залив с Оманския залив.

Иран до голяма степен затвори тесния воден път, по който - преди да избухне американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари - преминаваше около една пета от световния петролен поток. САЩ пък налагат морска блокада на иранските пристанища.

