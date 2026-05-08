Танкери на ОАЕ преминават незабелязано през Ормузкия проток

Танкери с петрол от Обединените арабски емирства (ОАЕ) са преминали през Ормузкия проток с изключени системи за проследяване, за да избегнат ирански атаки, пише Reuters. През април нефтодобивната компания Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) е успяла да изнесе милиони барела нефт на четири танкера от терминали в Персийския залив.

Това е само част от обичайния износ на ОАЕ преди началото на войната в Иран, но те демонстрират рисковете, които износителят и купувачите са готови да поемат, за да отблокират продажбата на петрол. Другите производители от Персийския залив или са спрели продажбите, или са намалили значително цените, или осъществяват превози през Червено море.

Техеран реагира на американско-израелските атаки, започнали на 28 февруари, като затвори Ормузкия проток за износ, с изключение на собствения си, блокирайки една пета от световните доставки на петрол и газ.

Товарите са изложени на риск от атаки от страна на Иран. Корабите плават с изключени транспондери, което намалява вероятността да бъдат засечени от иранските сили. Това затруднява и проследяването на общите обеми на износа.