Думите от заглавието са на американския държавен секретар Марко Рубио, който каза дословно: "Само глупавите държави не отвръщат на огъня, когато стрелят по тях, а ние не сме глупава държава". Рубио го каза предвид днешния сблъсък между Иран и САЩ в Ормузкия проток, при който имаше стрелба между иранците и 3 американски разрушителя - ОЩЕ: "Примирието" в Близкия изток: Удари в Ормузкия проток, ирански ракети по ОАЕ (ВИДЕА)
Рубио беше категоричен, че иранската страна първа е открила огън по американските разрушители. Той цветисто загатна какво точно е странало - имало е изстреляни дронове и/или ракети срещу американските военни кораби и те са ги свалили. И посочи, че няма как срещу американски военни кораби да бъдат изстреляни дронове/ракети и американците просто да си кажат: "Абе има примирие, няма да свалим":
Marco Rubio on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 8, 2026
They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, "Oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone."
That's a stupid position to take. Of course, we fired back at them. They were shooting at… pic.twitter.com/0yj9NPyjWa