Само глупавите държави не отвръщат на огъня, когато стрелят по тях

08 май 2026, 18:46 часа 562 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Думите от заглавието са на американския държавен секретар Марко Рубио, който каза дословно: "Само глупавите държави не отвръщат на огъня, когато стрелят по тях, а ние не сме глупава държава". Рубио го каза предвид днешния сблъсък между Иран и САЩ в Ормузкия проток, при който имаше стрелба между иранците и 3 американски разрушителя - ОЩЕ: "Примирието" в Близкия изток: Удари в Ормузкия проток, ирански ракети по ОАЕ (ВИДЕА)

Рубио беше категоричен, че иранската страна първа е открила огън по американските разрушители. Той цветисто загатна какво точно е странало - имало е изстреляни дронове и/или ракети срещу американските военни кораби и те са ги свалили. И посочи, че няма как срещу американски военни кораби да бъдат изстреляни дронове/ракети и американците просто да си кажат: "Абе има примирие, няма да свалим":

Ивайло Ачев
