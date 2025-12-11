Аспект на деня и фаза на Луната на 12 декември 2025 г. Ден за помирение

На 12 декември 2025 г. Луната е намаляваща, 22-и лунен ден. На този ден старите кавги може да загубят остротата си и чувството за сигурност разцъфтява в душата. Позволете си да бъдете по-нежни днес – със себе си и с другите. Това е най-доброто време за помирение и тихи радости. Може да забележите как самият живот подхвърля приятни малки неща: топъл разговор, знак на внимание, чувство, че сте оценени. Не пренебрегвайте тези моменти – в тях ще бъде силата на деня.

Ретрограден Меркурий 2026 г.

Внимание

Преди да изпратите съобщение или да се впуснете в спор, направете пауза. По-добре е да замълчите, отколкото да съжалявате по-късно. Тази енергия ще е особено активна следобед – ако усещате, че се разпалвате, най-добре е да отложите важни преговори. Не забравяйте, че много думи ще бъдат изречени в разгара на момента, а не от сърце.

Проверявайте всичко, четете дребния шрифт и не се доверявайте на съмнителни оферти. По-безопасно е да правите малки, но твърди стъпки. Ако ви пришпорват с вземането на решение, това е сигурен знак, че трябва да спрете и да помислите.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване - със сигурност резултатът няма да ви хареса. Сънищата през този ден ще ви донесат много нови знания и информация за решаването на проблеми, затова се опитайте да ги запомните.

Пълнолуние 2026 година

