Войната в Украйна:

Веласкес даде оценка на 2025 година за Левски - и каза какво предстои през 2026-та

11 декември 2025, 19:43 часа 394 прочитания 0 коментара
Веласкес даде оценка на 2025 година за Левски - и каза какво предстои през 2026-та

Наставникът на Левски Хулио Веласкес оцени изминалата 2025 година като "положителна". Той припомни, че "сините" са завършили положително миналия сезон, а после са имали много добри шансове да влязат и в групите на евротурнирите. Възходящата линия пък е продължила с представянето в първенството и Купата на България. Испанецът отбеляза, че това се дължи на отношението на играчите и настоя, че през 2026-та Левски трябва да остане взискателен, да продължи да се подобрява и да накара феновете да се гордеят с отбора.

Мнението на Веласкес след края на първия полусезон

"Това беше от мачовете, които трябва да вземеш на 100 процента. Противникът нямаше какво да губи, и обратното - ние имахме много какво да губим. Затова и бе задължително да стигнем до следващата фаза. Важно бе да открием резултата възможно по-бързо. В общи линии направихме това, което трябваше да направим, за да влезем в следващия кръг", започна Веласкес.

Още: "Левски го очаква добро бъдеще. Познавайки съблекалнята, съм сигурен, че ще продължим по същия начин"

Хулио Веласкес

"Момчетата са зрели, създадохме доста положения. Аз съм бил в ситуацията, в която бе другият отбор. В този тип мачове ти трябва втори гол, за да се успокоиш и да ти тръгне играта. Старая се да оставам в настоящето и да не обръщам глава назад.

Миналият сезон приключи по положителен начин и това се дължи на отношението на играчите. Този сезон започна много добре, бяхме доста близо до това да влезем в групите на евротурнирите и до момента мисля, че следваме възходящата линия в Купата на България в първенството. Това се дължи на отношението на играчите всеки ден.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

И не трябва да забравяме задължителния фактор - публиката. Трябва да останем взискателни към нас, винаги да търсим къде можем да се подобряваме, и както винаги съм казвал, да накараме привържениците да са горди с нас. Къде Левски ще се подобри? Това е динамичен процес, не е като 2 плюс 2 да прави 4", завърши Веласкес.

Още: Още една загуба за Бойко Борисов: Бистришките тигри отстъпиха на Левски за Купата на България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Купа на България Витоша Бистрица Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес