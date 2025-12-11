Веласкес даде оценка на 2025 година за Левски - и каза какво предстои през 2026-та

Наставникът на Левски Хулио Веласкес оцени изминалата 2025 година като "положителна". Той припомни, че "сините" са завършили положително миналия сезон, а после са имали много добри шансове да влязат и в групите на евротурнирите. Възходящата линия пък е продължила с представянето в първенството и Купата на България. Испанецът отбеляза, че това се дължи на отношението на играчите и настоя, че през 2026-та Левски трябва да остане взискателен, да продължи да се подобрява и да накара феновете да се гордеят с отбора.

Мнението на Веласкес след края на първия полусезон

"Това беше от мачовете, които трябва да вземеш на 100 процента. Противникът нямаше какво да губи, и обратното - ние имахме много какво да губим. Затова и бе задължително да стигнем до следващата фаза. Важно бе да открием резултата възможно по-бързо. В общи линии направихме това, което трябваше да направим, за да влезем в следващия кръг", започна Веласкес.

"Момчетата са зрели, създадохме доста положения. Аз съм бил в ситуацията, в която бе другият отбор. В този тип мачове ти трябва втори гол, за да се успокоиш и да ти тръгне играта. Старая се да оставам в настоящето и да не обръщам глава назад.

Миналият сезон приключи по положителен начин и това се дължи на отношението на играчите. Този сезон започна много добре, бяхме доста близо до това да влезем в групите на евротурнирите и до момента мисля, че следваме възходящата линия в Купата на България в първенството. Това се дължи на отношението на играчите всеки ден.

И не трябва да забравяме задължителния фактор - публиката. Трябва да останем взискателни към нас, винаги да търсим къде можем да се подобряваме, и както винаги съм казвал, да накараме привържениците да са горди с нас. Къде Левски ще се подобри? Това е динамичен процес, не е като 2 плюс 2 да прави 4", завърши Веласкес.

