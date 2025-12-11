Кабинетът подаде оставка:

Художничката, която "съживява" камъни с таланта си (СНИМКИ)

11 декември 2025, 21:02 часа 315 прочитания 0 коментара
Художничката, която "съживява" камъни с таланта си (СНИМКИ)

В света на съвременното изкуство рядко се срещат творци, които успяват да съчетаят природата и художественото виждане по толкова уникален начин, както японската художничка Акиe Наката. Нейните малки произведения на изкуството започват, не от лист, а от камък. Да, точно така – тя не променя формата на камъните, а само им вдъхва живот чрез майсторска живопис.

Акиe Наката е родена в Ямагата, Япония, и следва образование по художествено възпитание с първоначалната идея да стане преподавателка по изкуства. Въпреки това съдбата я отвежда по различен път – по пътя на създаването на каменни животни, които пленяват с реалистичност и внимание към детайла.

Наката вярва, че всеки камък има своята собствена история и дух. Когато открие камък, който напомня формата на животно, тя започва да работи върху него, без да променя естествената му форма. С помощта на акрилни бои тя създава образа на животното, следвайки естествените линии и извивки на камъка.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Рисувам животното, което усещам, че е вътре в камъка, следвайки гръбнака и структурата на тялото, които са видими върху камъка" обяснява художничката в интервю за "Forbes". "Вярвам, че именно камъкът решава какво да се рисува, а не аз… Оцветявам животните, които усещам вътре в камъните, за да им дам възможност да се проявят на повърхността."

Още: Художничка с аутизъм бе отличена с престижна награда (ВИДЕО)

Според самата художничка, творбата завършва в момента, в който очите на животното "оживяват" и сякаш гледат обратно към нея. "В края на процеса на рисуване, когато поставя четката върху камъка, за да нарисувам очите, има един момент, в който усещам, че е завършено – когато очите ми отвръщат поглед."

Художничката има и специфичен подход в работата си, като за нея е важно никога да не променя формата на камъка – "без полиране, шлифоване или нанасяне на какъвто и да е подслой".

А списъкът с животните, които могат да се "скрият" в камъните, е дълъг. В творбите на Наката има кучета, птици, лъвове, котки, бухали, агънца, риби, слонове, опосуми, костенурки, коали, полярни мечки и дори октоподи. Всяко произведение е уникално, защото формата на камъка диктува какво животно ще се появи.

Пресичането на Наката в света на рисуването върху камъни се случило почти случайно, когато по време на студентските ѝ години вървяла по речния бряг и „се натъкнала на камък, който просто изглеждал като заек“, спомня си тя. „Толкова ми хареса, че го взех у дома и го нарисувах, следвайки водещата ръка на камъка.“

Още: Рама Дуваджи: Най-младата първа дама на Ню Йорк и талантлива художничка (СНИМКИ)

„Винаги съм обичала да рисувам, да наблюдавам естествени камъни и животни – всички живи същества,“ казва тя. Въпреки това, университетското ѝ образование не било строго в областта на изкуството – тя учила педагогика на изкуствата. „Учех в катедрата по образование, за да стана учителка в гимназия,“ казва тя, като изучавала „общия спектър на учебната програма по изкуства“. Все пак процесът ѝ на рисуване е самообучен.

Днес тя се посвещава на своето изкуство на пълно работно време, а продуктивността ѝ варира в зависимост от това дали има планирани изложби в галерии.

Освен Facebook, Наката има акаунти в Instagram и Twitter, където публикува своите произведения, щом са готови. Тя не е използвала платена реклама и самостоятелно е събрала многобройните си последователи. 

"Винаги се надявам всяко едно от моите произведения да достигне до някого, който цени срещата с камъка, точно както аз ценя срещата си с конкретния камък", казва Наката. Тя подозира, че фенбазата ѝ в социалните медии се е увеличила, защото аудиторията "усеща емпатия" към връзката, която тя усеща с животното, камъка и земята, от която то е произлязло.

Още: За опазването на природата: Наблюдението на дивите животни от Космоса ще бъде възобновено

За Наката това не е просто живопис – това е диалог с природата, колаборация, а не контрол върху материята.Всяко произведение е отражение на взаимната връзка между художника и камъка, където интуицията и чувството за животинския образ се срещат с естествените форми на природата. Нейните каменни животни не просто се наблюдават – те сякаш имат душа, присъствие и характер, които могат да докоснат всеки, който ги види.

Чрез своя уникален подход Акиe Наката показва, че изкуството може да бъде не само съзидателен акт, но и уважение към природата, внимание към детайла и способност да откриваме красотата в малките, непознати неща около нас. В нейните произведения се крие тихо послание: животът и изкуството често са свързани, и понякога просто трябва да се вслушаме в гласовете на природата, за да открием вдъхновение.

Снимки: Stone Artist Akie / Facebook и Instagram

Още: Първият български художник с академично образование, воювал заедно с Гарибалди

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Животни художник рисунки изкуство авторски Акие Наката
Още от Арт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес