Художничката, която "съживява" камъни с таланта си (СНИМКИ)

В света на съвременното изкуство рядко се срещат творци, които успяват да съчетаят природата и художественото виждане по толкова уникален начин, както японската художничка Акиe Наката. Нейните малки произведения на изкуството започват, не от лист, а от камък. Да, точно така – тя не променя формата на камъните, а само им вдъхва живот чрез майсторска живопис.

Акиe Наката е родена в Ямагата, Япония, и следва образование по художествено възпитание с първоначалната идея да стане преподавателка по изкуства. Въпреки това съдбата я отвежда по различен път – по пътя на създаването на каменни животни, които пленяват с реалистичност и внимание към детайла.

Наката вярва, че всеки камък има своята собствена история и дух. Когато открие камък, който напомня формата на животно, тя започва да работи върху него, без да променя естествената му форма. С помощта на акрилни бои тя създава образа на животното, следвайки естествените линии и извивки на камъка.

"Рисувам животното, което усещам, че е вътре в камъка, следвайки гръбнака и структурата на тялото, които са видими върху камъка" обяснява художничката в интервю за "Forbes". "Вярвам, че именно камъкът решава какво да се рисува, а не аз… Оцветявам животните, които усещам вътре в камъните, за да им дам възможност да се проявят на повърхността."

Според самата художничка, творбата завършва в момента, в който очите на животното "оживяват" и сякаш гледат обратно към нея. "В края на процеса на рисуване, когато поставя четката върху камъка, за да нарисувам очите, има един момент, в който усещам, че е завършено – когато очите ми отвръщат поглед."

Художничката има и специфичен подход в работата си, като за нея е важно никога да не променя формата на камъка – "без полиране, шлифоване или нанасяне на какъвто и да е подслой".

А списъкът с животните, които могат да се "скрият" в камъните, е дълъг. В творбите на Наката има кучета, птици, лъвове, котки, бухали, агънца, риби, слонове, опосуми, костенурки, коали, полярни мечки и дори октоподи. Всяко произведение е уникално, защото формата на камъка диктува какво животно ще се появи.

Пресичането на Наката в света на рисуването върху камъни се случило почти случайно, когато по време на студентските ѝ години вървяла по речния бряг и „се натъкнала на камък, който просто изглеждал като заек“, спомня си тя. „Толкова ми хареса, че го взех у дома и го нарисувах, следвайки водещата ръка на камъка.“

„Винаги съм обичала да рисувам, да наблюдавам естествени камъни и животни – всички живи същества,“ казва тя. Въпреки това, университетското ѝ образование не било строго в областта на изкуството – тя учила педагогика на изкуствата. „Учех в катедрата по образование, за да стана учителка в гимназия,“ казва тя, като изучавала „общия спектър на учебната програма по изкуства“. Все пак процесът ѝ на рисуване е самообучен.

Днес тя се посвещава на своето изкуство на пълно работно време, а продуктивността ѝ варира в зависимост от това дали има планирани изложби в галерии.

Освен Facebook, Наката има акаунти в Instagram и Twitter, където публикува своите произведения, щом са готови. Тя не е използвала платена реклама и самостоятелно е събрала многобройните си последователи.

"Винаги се надявам всяко едно от моите произведения да достигне до някого, който цени срещата с камъка, точно както аз ценя срещата си с конкретния камък", казва Наката. Тя подозира, че фенбазата ѝ в социалните медии се е увеличила, защото аудиторията "усеща емпатия" към връзката, която тя усеща с животното, камъка и земята, от която то е произлязло.

За Наката това не е просто живопис – това е диалог с природата, колаборация, а не контрол върху материята.Всяко произведение е отражение на взаимната връзка между художника и камъка, където интуицията и чувството за животинския образ се срещат с естествените форми на природата. Нейните каменни животни не просто се наблюдават – те сякаш имат душа, присъствие и характер, които могат да докоснат всеки, който ги види.

Чрез своя уникален подход Акиe Наката показва, че изкуството може да бъде не само съзидателен акт, но и уважение към природата, внимание към детайла и способност да откриваме красотата в малките, непознати неща около нас. В нейните произведения се крие тихо послание: животът и изкуството често са свързани, и понякога просто трябва да се вслушаме в гласовете на природата, за да открием вдъхновение.

Снимки: Stone Artist Akie / Facebook и Instagram

