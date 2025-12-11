След оставката: Какви са вариантите на президента за служебен премиер?

След подадената оставка на кабинета "Желязков" отново на ход ще са президентът и конституционната процедура. След като бъде гласувана оставката на кабинета, процедурата ще започне от начало – ще бъдат проведени консултации с парламентарните сили, а след това ще бъдат връчени мандатите.

Ето в какъв ред ще бъдат дадени те:

1-ви – при ГЕРБ-СДС

2-ри – при ПП-ДБ

3-ти – при партия по избор на държавния глава

Ако не се сформира нов кабинет в рамките на този парламент, ще бъде отворен списъкът с възможните служебни премиери, от които Румен Радев ще избере един от тях, а след това трябва да насрочи датата за нови избори.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Основния закон той може да избира от 10 души:

Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

Управителят на БНБ - Димитър Радев

Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

Омбудсманът - Велислава Делчева

Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева

На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание. “Днес думата е на парламента”, каза по-рано Радев пред NOVA.

През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той неведнъж спомена и думата “оставка”.

