Лайфстайл:

След оставката: Какви са вариантите на президента за служебен премиер?

11 декември 2025, 20:22 часа 711 прочитания 0 коментара
След оставката: Какви са вариантите на президента за служебен премиер?

След подадената оставка на кабинета "Желязков" отново на ход ще са президентът и конституционната процедура. След като бъде гласувана оставката на кабинета, процедурата ще започне от начало – ще бъдат проведени консултации с парламентарните сили, а след това ще бъдат връчени мандатите.

Ето в какъв ред ще бъдат дадени те:

1-ви – при ГЕРБ-СДС

2-ри – при ПП-ДБ

3-ти – при партия по избор на държавния глава

Ако не се сформира нов кабинет в рамките на този парламент, ще бъде отворен списъкът с възможните служебни премиери, от които Румен Радев ще избере един от тях, а след това трябва да насрочи датата за нови избори.

Още: Омбудсманът обяви, че няма място в "домовата книга" за служебен премиер

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Основния закон той може да избира от 10 души:

  • Председателят на Народното събрание - Рая Назарян
  • Управителят на БНБ - Димитър Радев
  • Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков
  • Омбудсманът - Велислава Делчева
  • Заместник-омбудсманът - Мария Филипова
  • Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев
  • Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева

На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание. “Днес думата е на парламента”, каза по-рано Радев пред NOVA.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Очакван избор: Ясен е кандидатът за заместник на омбудсмана и потенциален служебен премиер

През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той неведнъж спомена и думата “оставка”.

Още: Наплив за служебни премиери: Безумието "Домова книга" роди други безумия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
оставка президент служебен премиер Румен Радев протест бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес