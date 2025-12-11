Войната в Украйна:

Треньорът на Витоша: Трудно се играе на "Герена", очаквах доста по-тежко второ полувреме

11 декември 2025, 19:53 часа 340 прочитания 0 коментара
Треньорът на Витоша: Трудно се играе на "Герена", очаквах доста по-тежко второ полувреме

Треньорът на Витоша Бистрица Кристиян Узунов даде мнението си след загубата от Левски с 0:3 като гост в среща от 1/8-финалите на Купата на България. Той призна, че "сините" закономерно продължават напред, но похвали футболистите си за представянето и отбеляза, че заслугата те да стигнат до такъв мач е изцяло тяхна. Узунов отбеляза също, че е очаквал доста по-тежко второ полувреме заради разликата в динамиката в двете лиги, в които играят двата отбора.

Мнението на Кристиян Узунов след загубата на Витоша от Левски

"Искам да благодаря на момчетата, защото заслугата за това да сме тук е тяхна. Хвърлиха доста усилия и заслужиха това представяне днес. Трудно се играе на "Герена". Закономерно Левски продължава напред. Динамиката е друга. Очаквах второто полувреме да е доста по-тежко заради разликата в динамиката в двете лиги", започна Кристиян Узунов.

Още: Веласкес даде оценка на 2025 година за Левски - и каза какво предстои през 2026-та

Кристиян Узунов

"Бяхме подготвени много добре, самочувствието на отбора е завишено. Отстранихме Берое със силна игра, а не с късмет. Момчетата се представиха на добро ниво, не стояхме глухо в защита. Създадохме 1-2 ситуации, но все пак това е отборът на първо място в момента.

Децата, които бяха в Сектор Г, са мои деца. Освен мъжкия отбор, аз тренирам няколко възрасти при децата. Те подготвиха хореографията. Нека подкрепим Любо Пенев, Петър Хубчев и Борислав Михайлов. Апел към цялата общност да ги подкрепим, трябва да излязат победители в техните битки", добави още той.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Левски го очаква добро бъдеще. Познавайки съблекалнята, съм сигурен, че ще продължим по същия начин"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Купа на България Витоша Бистрица
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес