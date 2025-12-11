Треньорът на Витоша: Трудно се играе на "Герена", очаквах доста по-тежко второ полувреме

Треньорът на Витоша Бистрица Кристиян Узунов даде мнението си след загубата от Левски с 0:3 като гост в среща от 1/8-финалите на Купата на България. Той призна, че "сините" закономерно продължават напред, но похвали футболистите си за представянето и отбеляза, че заслугата те да стигнат до такъв мач е изцяло тяхна. Узунов отбеляза също, че е очаквал доста по-тежко второ полувреме заради разликата в динамиката в двете лиги, в които играят двата отбора.

Мнението на Кристиян Узунов след загубата на Витоша от Левски

"Искам да благодаря на момчетата, защото заслугата за това да сме тук е тяхна. Хвърлиха доста усилия и заслужиха това представяне днес. Трудно се играе на "Герена". Закономерно Левски продължава напред. Динамиката е друга. Очаквах второто полувреме да е доста по-тежко заради разликата в динамиката в двете лиги", започна Кристиян Узунов.

"Бяхме подготвени много добре, самочувствието на отбора е завишено. Отстранихме Берое със силна игра, а не с късмет. Момчетата се представиха на добро ниво, не стояхме глухо в защита. Създадохме 1-2 ситуации, но все пак това е отборът на първо място в момента.

Децата, които бяха в Сектор Г, са мои деца. Освен мъжкия отбор, аз тренирам няколко възрасти при децата. Те подготвиха хореографията. Нека подкрепим Любо Пенев, Петър Хубчев и Борислав Михайлов. Апел към цялата общност да ги подкрепим, трябва да излязат победители в техните битки", добави още той.

