Аспект на деня и фаза на Луната на 14 ноември 2025 г. Новият път ви очаква

На 14 ноември 2025 г. Луната е намаляваща. 24-и лунен ден от 01:21 ч. Започнете деня с планиране и учене – създайте график, запишете се да учите нов език, резервирайте билети за дългоочаквано пътуване. През деня, когато енергията на Водолея е на върха си, се заемете със сложни проблеми, които изискват нетрадиционен подход а решаване. Вечерта си позволете да се отпуснете в международна компания или като гледате филм за далечни земи.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Нови познанства

Във взаимоотношенията бъдете отворени за нови познанства, но не бързайте – оставете връзките да се развиват естествено - това, което е ваше няма да избяга. В кариерата си приложете иновативни подходи, но не забравяйте и доказаните методи. Финансите ще изискват стратегическо планиране. Обмислете възможностите за чуждестранни инвестиции. Поддържайте здравето си с дълги разходки и оптимистичен поглед. Използвайте енергията на деня, за да създадете свой собствен път – такъв, който води до истинска свобода и самореализация.

Сънища и подстригване

Денят е подходящ за промени във външния вид. Сега смело може да експериментирате с прическата. Новата прическа ще ви даде допълнителна енергия. Сънищата през този ден отразяват същинското състояние на вашата сексуална енергия.

Пълнолуние 2025 година

Снимки: iStock