Славия прибира милиони от продажбата на роден национал в АЕК Атина

30 декември 2025, 10:56 часа 451 прочитания 0 коментара
Славия ще прибере няколко милиона лева от продажбата на българския национал Мартин Георгиев в АЕК Атина. Това разкриха медиите в южната ни съседка. Както е известно, вчера „белите“ финализираха трансфера на 20-годишния десен краен защитник в лидера в гръцката Суперлига. Той премина успешно задължителните медицински прегледи, след което подписа своя договор със столичани. Контрактът на Георгиев с АЕК е за срок от 4 години.

Славия ще вземе 2 милиона евро за Мартин Георгиев 

Според изданието „gazzetta.gr“ Славия ще получи 2 милиона евро за правата на Мартин Георгиев, което се равнява на около 4 милиона лева. „Белите“ обаче няма да вземат цялата сума накуп. Очаква се АЕК да се разплати с българския тим на няколко транша в следващата една година. Самият футболист пък ще получава доста по-високо месечно възнаграждение от това, което взима на стадиона в столичния квартал „Овча купел“.

Кариерата на защитника 

Мартин Георгиев е юноша на Славия като премина през всички формации преди да дебютира за първия отбор. През лятото на 2022-ра той бе даден под наем на Барселона, където се подготвяше с тима до 19 години на каталунския гранд. Крайният защитник се завърна у нас преди началото на сезон 2023/24. До момента бекът има на сметката си общо 91 мача за Славия във всички турнири, в които се е отличил с 4 попадения. За националния отбор на България Мартин Георгиев има 3 двубоя.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
