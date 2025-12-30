Тим от турската Суперлига иска ненужен в Лудогорец

Турският Коджаелиспор иска да подсили халфовата си линия и първата трансферна цел за клуба е футболистът на Лудогорец Агибу Камара, съобщава сайтът TransferFeed. 24-годишният национал на Гвинея се присъедини към „орлите“ през юли 2024, но така и не успя да се наложи като твърд титуляр и клубът от Разград няма нищо против да продаде правата му.

Агибу Камара има само един мач за Лудогорец този сезон

Камара има договор с Лудогорец до 2027, но през този сезон почти не е бил използван, което е накарало агентите да търсят нови варианти за бъдещето му. От Коджаелиспор вече са се свързали с обкръжението на играча и са започнали начални преговори. Отборът в момента е на осмо място в турската Супер Лига, като изостава на девет точки от четвъртия Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Друг турски отбор - Самсунспор, също имаше интерес към офанзивния халф преди време. Агибу Камара има 38 мача и 6 гола за националния тим на Гвинея. Той е изиграл само една среща за Лудогорец през сезона. Според специализирания сайт Tranfermarkt актуалната му цена е около 2,2 милиона евро.

