Александър Томов се завръща в българския футбол! Ще спасява емблематичен роден клуб от фалит?

Бившият собственик и президент на ЦСКА Александър Томов е пред сензационно завръщане в българския футбол. Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ той иска да спаси от фалит един от емблематичните родни клубове. Става въпрос за тима на Пирин Благоевград. Както е известно, в последно време „орлетата“ имат много сериозни финансови проблеми като наскоро отборът бе напуснат от редица състезатели.

Томов ще помага на Пирин Благоевград

Александър Томов говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че е готов да помогне на Пирин да се спаси от фалит, но няма никакво намерение да взима акциите и да стане собственик на клуба. По думите му той е от ЦСКА и не желае да бъде асоцииран с друг български отбор. Очаква се след празниците да има повече яснота около бъдещето на отбора от Благоевград, както и евентуалното завръщане на Томов в родния футбол.

Не иска да бъде собственик

„Категорично няма да съм собственик на Пирин Благоевград. Казал съм, че съм готов да помогна на този традиционен български клуб. Аз съм шампион на България и съм от ЦСКА. Нямам намерение да бъда собственик на друг български клуб. Не съм като други известни бизнесмени да си сменям клуба“, заяви Александър Томов.

