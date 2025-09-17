Аспект на деня и фаза на луната на 18 септември 2025 г. Пригответе се за страст и романтика

На 18 септември 2025 г. Луната е намаляваща. 26-и лунен от 03:10 ч. Планетата на любовта Венера ще бъде в Овен, което означава, че емоциите ви ще бъдат засилени. Ще станете аспет по-уязвими и чувствителни, по-склонни да плачете за докосващи филми и книги и да реагирате по-остро на несправедливост. Дори най-малкото нещо може да предизвика буря от емоции. Това важи не само за вас, но и за другите. Затова бъдете тактични и внимателни с думите и забележките си. Дори най-безобидният коментар за приятел може да доведе до скандал.

Страст и романтика

Настоящата ви връзка ще бъде по-страстна, а ако сте необвързани, вашият обожател може да ви покани на дългоочаквана среща. Не се страхувайте да поемете инициативата! Поканете някого, когото харесвате да излезете. Има голяма вероятност такава среща да бъде успешна. Връзката може да не се получи, но ще си прекарате чудесно.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване или боядисване на косата. Ако насън се видите преуспяващи значи е време да слезете на земята. Ако се видите тъжен - спешно трябва да повишите самочувствието си и да се научите да обичате себе си.

