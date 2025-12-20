Лайфстайл:

Слави Трифонов: БТВ е частна фирма и може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска

20 декември 2025, 00:50 часа 388 прочитания 0 коментара
Слави Трифонов: БТВ е частна фирма и може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов коментира в социалната мрежа казуса с водещата на БТВ Мария Цънцарова. "Има нещо, което не ми е ясно, и сега ще се опитам да си го изясня. БТВ е частна фирма и независимо дали е чешка, българска или занзибарска, тя работи по смисъла на българските закони. А доколкото си спомням, българската Конституция абсолютно защитава частното предприемачество, свободната инициатива и пазарната икономика", написа той в пост във Фейсбук късно тази вечер.

Още: Поредното празно столче? bTV сваля Мария Цънцарова от екран

"Цънцарова работи в частна медия и нейно право е да харесва или да не харесва когото си иска, защото работи в частна фирма и нейната работа зависи само от нейните началници. От друга страна, БТВ може да си позволява да назначава и да уволнява когото си иска и когато си поиска, точно защото е частна фирма и е защитена от законите на България. Тоест, този конфликт е ясен. На БТВ не ѝ харесва кого харесва Цънцарова и законът ѝ дава право да я уволни, когато си иска", отбелязва Трифонов в публикацията си.

Още: "Време е за истинска промяна": Скри ли bTV чаша на Мария Цънцарова с послание към протеста? (СНИМКИ)

За да не се правят вредни алюзии, ще припомня, че аз не съм бил служител на БТВ като Цънцарова, а техен равноправен партньор, но да се върнем на конкретния случай, допълва той.

"Всичко в тази история е ясно, само не ми е ясно защо отдолу ПП–ДБ протестират. Извинете - протестира неправителствена организация, но всъщност протестът е инспириран от протестър номер едно в държавата - ПП–ДБ", пише още лидерът а ИТН. "Тоест, тъй като аз също съм частен предприемач, ако реша да уволня някого, а на ПП–ДБ не им хареса, те ще направят протест под офиса ми, така ли? Аз мисля, че Асен Василев и компания, според самите тях, са се качили на крилете на народната любов, чувстват се много уютно там, самозабравили са се и смятат, че могат да се разпореждат с всичко и с всички в нашата мила татковина. Само че не знаят едно важно нещо. Всъщност - две неща. Първото е основен български закон и той гласи: „Тарикат мъж не писка.“ Това е към Асен Василев. И второто е, че от крилете на народната любов лесно се пада, много боли и много трудно се качваш пак там.Разбира се, че го знам от опит", отбелязва още той в поста си в социалната мрежа, който е подписан със "Слави Трифонов: бивш певец и настоящ певец, защото сам съм се назначил и никой не може да ме уволни".

Още: Трифонов с първи коментар след падането на кабинета: "Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота"

По-рано тази вечер протестиращи се събраха пред сградата на bTV в знак на солидарност с водещите на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Протестът е организиран от Асоциацията на европейските журналисти в България (АЕЖ-България). 

Още: Председателят на СЕМ: Следя с безпокойство казуса "Цънцарова"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В своя позиция от bTV посочиха, че твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината. bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година, което е стандартна практика, отбелязват от телевизията.

Още: bTV с първа позиция за казуса "Цънцарова"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
bTV Слави Трифонов Мария Цънцарова Златимир Йочев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес