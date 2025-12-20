Властите в САЩ започнаха публикуването на документи по делото "Епстийн"

Министерството на правосъдието на САЩ започна публикуването на нова поредица от документи от разследванията си срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, поддавайки се на натиска на законодателите, които задължиха ведомството да направи публично достояние всички документи по този случай, предаде Ройтерс.

Публикуването на документите идва след месеци на политическо напрежение на фона на недоволството на някои от най-верните поддръжници на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу нежеланието на администрацията му да направи публични всички документи, свързани с делото "Епстийн". Агенция Ройтерс е в процес на разглеждане на цялата публикувана документация по случая.

Министерството на правосъдието добави бележка към уебсайта, на който публикува линкове към документите, в която се казва, че "са положени всички разумни усилия" за редактирането на личната информация на жертвите, но предупреди, че част от нея може да бъде разкрита непреднамерено. Уебсайтът изглеждаше затруднен с обработването на потребителския трафик, като на някои потребители бе съобщено, че опитите им да разгледат публикуваните материали е бил отхвърлен, отбелязва Ройтерс.

