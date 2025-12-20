Зеленски: Има стъпки напред по въпроса с гаранциите за сигурност на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че има стъпки напред по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна. Той направи това изявление в интервю за PAP. „Особено след като ще имаме гаранции, предложени от Съединените щати и одобрени от Конгреса... От решаващо значение е как нашите партньори ще реагират на евентуално повторение на руската агресия“, отбеляза украинският лидер. Според него, отделен въпрос са европейските гаранции. „И ние не сме напълно доволни от всичко тук, но сме 90% доволни от тях“, каза президентът.

Той говори и за определянето на броя на войските в Украйна в работния проект на мирния план. „Днес работният проект на този план говори за 800 хиляди и това е нуждата на нашата армия“, обясни той.

Зеленски отново изрази благодарност към Съединените щати и американския лидер Доналд Тръмп за желанието му да сложи край на войната в Украйна. „Путин няма абсолютно никакво желание да сложи край на тази война. Нещо повече, той не възнамерява да сложи край на войната само с Украйна, а иска да стигне по-далеч“, заяви украинският президент.

Зеленски подчерта, че въпросът е кой наистина е способен да го спре по този път – чрез икономически санкции, военна сила или други средства. Той смята, че Съединените щати „са един от тези играчи“.

Zelensky said Russia must be held accountable for the war and pay reparations. He welcomed the new EU loan as a tool giving Ukraine added leverage. Addressing domestic concerns, he emphasized he doesn’t cling to power and supports wartime elections, if voter safety can be… pic.twitter.com/CXg4dOq2iH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Зеленски заяви още, че Русия трябва да бъде държана отговорна за войната и да плати репарации. Той окачестви новия заем на ЕС като инструмент, който дава на Украйна допълнително влияние. Обръщайки се към притесненията вътре в страната, той подчерта, че не се вкопчва във властта и подкрепя провеждането на избори по време на война, ако може да бъде гарантирана безопасността на гласоподавателите.

"Вие имате по-силни карти"

По-рано днес Зеленски се срещна с Доналд Туск. Полският премиер каза на своя колега: „Вие имате по-силни карти. Знам, че не играете карти, помните ли?“ Зеленски се усмихна: „Но понякога го правя“, на което Туск отвърна: „С нас вашите карти са още по-силни.“

Припомняме, че на среща в началото на годината на Целенски с Тръмп, американският президент го нападна, като му каза, че той няма "карти". "Не мисля, че ще бъдеш толкова корав човек без Съединените щати и твоите хора са много смели, но или ще сключиш сделка, или ние се отказваме. А ако се откажем, битката ви продължава. Не мисля, че ще е хубаво, но ти не държиш важните карти", каза Доналд Тръмп на Володимир Зеленски. Украинският президент му отговори, че не е там, за да играе карти.

Експертно мнение за гаранциите за сигурност

Сюзън Стюарт от Германския институт за международни въпроси и въпроси на сигурността заяви, че потенциалните гаранции за сигурност за Украйна са подобни на тези, предоставени на членовете на НАТО по Член 5, който задължава алианса да подкрепя държава членка, ако тя бъде нападната. Тя добави, че гаранциите могат да бъдат оценени едва след като всички подробности бъдат оповестени публично.

От своя страна Клаудия Мейджър, експерт по сигурността в Германския фонд „Маршал“ на САЩ, казва, че гаранциите за сигурност за Украйна не могат да се сравняват с тези, предоставяни на членовете на НАТО.