Експерт: Отново виждаме политизиране на технологията на гласуване

ПП-ДБ внесоха предложение за 100% машинно гласуване. Други политически формации, както и президентът, също подкрепят това. Какви промени ще повишат избирателната активност и ще гарантират честността на вота – коментира в предаването „Лице в лице“ Стоил Цицелков, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. “Отново виждаме политизиране на технологията на гласуване. Тоест начинът, по който ние искаме да изразим нашия глас, вече дори е политическо заявление. Може да разделим хората, които искат да гласуват на хартии, на машини, а вече имаме едно по-ново екзотично искане - някои партии искат и скенери“, посочи той.

По думите му исканите други машини няма как да бъдат осигурени за тези избори. „Твърде кратки са сроковете. Те отново са машини, отново имат хеш-код, отново подлежат на сертификация. И със сега действащите правила те ще мултиплицират всеки един риск и проблем, който имаме от хартиените бюлетини, плюс машините. Защото те отново ще позволят „тъмни стаички“ - всеки да си снима. От нашите наблюдения „Обединение за честни избори“ (О.Ч.И), тези партии, които сега искат тези скенери, обикновено са партиите, които така или иначе карат своите гласоподаватели да си снимат бюлетините в тези тъмни стаички, за да си получат отчислението“, коментира Цицелков. „Да искат още едни скенери от нашия бюджет, от нашите пари - няма да доведе до по-добри избори“, посочи той.

От думите му стана ясно, че се надява да има мнозинство, което да подкрепи връщането на функционалността на машините, с които „в България експериментираме от 2014, а използваме масово от 2021“. „Въпросът е първо те да се използват целесъобразно, а после отговорно. Политиците са тези, които използваха технологията и все още я използват като някакво оръжие“, смята Цицелков.

„Видяхме, че когато сравним това, което е преброила машината, със 100% от бележките - на едни избори имахме 0 разминавания, на едни имахме 1 разминаване, на едни имахме 3 разминавания. Когато обаче направихме основният носител на нашия глас – тези бележки, които по никакъв начин не са предвидени да са бюлетини, когато накарахме тези скъпи машини да станат на принтери, имаме 9997 разминавания между какво е записала тази машина и какво са преброили тези ръчички, хората в секциите“, обясни Цицелков.

По думите му една машина калкулира и смята по-добре. Той обясни още, че при по-висока избирателна активност някои от партиите, които сега са в парламента, е нямало да преминат 4-процентната бариера.