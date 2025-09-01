Аспект на деня и фаза на луната на 2 септември 2025 г. Не пропускайте възможностите на Меркурий в Дева

На 2 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 10-и лунен до 17:06 ч. От 2 септември до 6 октомври 2025 г. Меркурий ще бъде в знака на Дева и просто няма по-подходящ момент най-накрая да организирате хаоса в живота си. Детайлната работа, анализът на някои важни малки неща и довеждането на всичко до ума през този период се превръща в просто и дори приятно занимание.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Все по-добри

Производителността ще се увеличи многократно, а шансът за грешки ще бъде минимален. Би било добра идея да се занимавате със самообразование или обучение, всички знания, които ще бъдат получени през този период, ще бъдат изключително полезни и най-вероятно ще ви помогнат не само да се изкачите по-високо по кариерната стълбица, но и значително да увеличите доходите си. Ако някои конфликти са ви тормозели, тогава трябва да ги разрешите тук и сега. Недоразуменията, кавгите и претенциите един към друг ще изчезнат магически. Не пропускайте възможността да сключите мир с някого.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за боядисване и подстригване на косата. Сънищата, които видите ще са ярки и приятни, но нямат особено значение. Те се сбъдват много рядко. Все пак, ако съдържат съвет - вслушайте се в него.

Снимки: iStock

