Христо Янев набелязал трима от Първа лига, вече ги е предложил на селекционния съвет на ЦСКА

08 декември 2025, 08:29 часа 412 прочитания 0 коментара
Треньорът на ЦСКА Христо Янев е набелязал трима футболисти от родната Първа лига, които евентуално „червените“ да привлекат в тима по време на зимния трансферен прозорец. Имената на въпросните играчи не се споменават, както и в кои отбори се подвизават, но е ясно, че те са полеви състезатели. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, в последните месеци шефовете на „армейците“ работят усилено по зимната селекция, тъй като ЦСКА има нужда от подсилване в няколко зони.

Селекционният съвет на ЦСКА ще реши дали тимът да ги вземе 

Според информациите Христо Янев вече е предложил въпросните трима набелязани играчи на селекционния съвет на ЦСКА. В него участват спортният директор Бойко Величков, изпълнителният директор Вангел Вангелов, главният скаут Методи Томанов, както и самият наставник на първия отбор. Очаква се в следващите седмици да стане ясно дали „армецйите“ ще успеят да вземат исканите от Янев състезатели.

"Армейците" ще привлекат между трима и петима нови футболисти 

ЦСКА планира да привлече между трима и петима нови футболисти по време на зимния трансферен прозорец. Приоритет е взимането на две крила. Именно по фланговете „червените“ имат най-голям дефицит на качествени играчи. „Армейците“ също така искат подсилване в централната зона на защитата и средата на терена. Ще се търси евентуално и нов нападател. Наскоро стана ясно, че ЦСКА се опитва да си върне вратаря Димитър Евтимов, който от началото на сезона се представя отлично с екипа на Ботев Враца.

