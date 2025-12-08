Такава катастрофа не сте виждали: Кола се удари в покрив на къща в Сърбия (ВИДЕО)

Странен пътнотранспортен инцидент привлече вниманието на обществеността в Остривац, близо до Чуприя в Сърбия, където кола се блъсна директно в покрива на семейна къща, съобщава македонската медия "Булевар". Кадри от инцидента бързо станаха вирусни в социалните мрежи. Инцидентът е станал миналата събота, когато шофьорът е загубил контрол над превозното средство при излизане от остър завой. Колата е подхлъзнала, ударила е оградата на двора и се е преобърнала, кацайки върху къщата на Саша Димитриевич.

Собственикът, Димитриевич обясни, че шофьорът е млад мъж от съседното село Йовац. Младежът е нов шофьор и съвсем скоро е издържал шофьорския си изпит. Собственикът на имота обърна внимание, че завоят пред къщата му е изключително опасен и често представлява риск за шофьорите.

Оцеля ли шофьорът?

Шофьорът е откаран в болницата в Чуприя, където са му поставени диагнози леки наранявания. Няма пострадали членове на семейството.

По време на инцидента в къщата е бил само синът на собственика, Дарко, който е гледал телевизия. „Чух силен трясък и си помислих, че покривът се е срутил", каза той. „Когато излязох, видях кола върху къщата. Имах късмет, че никой не е пострадал", пише още македонската медия.