Това е последният шанс за Европа - Украйна не може да я защитава вечно от Путин

Владимир Путин отхвърли мирното предложение на пратениците на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, убеден, че Западът е толкова слаб, че той може да постигне много по-голям успех. Миналата седмица той открито заяви, че Русия е готова да води война, ако Европа иска това. Фактически Путин има предвид, че всеки претекст, който руската пропагандна машина може да представи като провокация, ще се превърне в повод за военни действия извън Украйна. Още: Путин: Ако Европа иска да воюва с Русия, готови сме веднага (СНИМКИ)

Войната в Украйна никога не е била за територии

Разбира се, истинските намерения на Путин никога не са били тайна. Винаги е било ясно, че ако Украйна капитулира, войната няма да приключи. Просто Путин ще премине към следващата си цел, пише Гари Каспаров в колонката си за германския вестник Bild. Руският опозиционер и многократен световен шампион по шах напомня, че тази война никога не е била за завземане на украинската територия или ресурси - за Путин тя винаги е била война за преразпределение на света. И точно затова основните искания в "абсурдния мирен план" на приближените на Тръмп, който план всъщност бе написан под диктовката на Кремъл, се фокусират върху укрепването на позицията на руския език и на Руската православна църква в Украйна.

Докато Путин извършва военни престъпления, Европа е заета с дискусии

Контрастът между изявленията на Путин и позицията на Европа остава поразителен, пише Каспаров. Докато Путин открито извършва военни престъпления в Украйна и нарушава въздушните и морските граници на НАТО, европейските лидери спокойно правят изявления и продължават да обсъждат постепенните следващи стъпки.

Каспаров припомня, че само преди дни, когато бе гост на Международния форум за сигурност в Халифакс, Канада, той обвини НАТО, че е забравила за какво е била създадена и че днес Украйна е единствената страна в Европа, която изпълнява мисията на Алианса - съвсем сама тя защитава Запада от агресията на Путин. Още: Каспаров разсипа НАТО: Вие сте фикция, вие не съществувате! След Украйна сте следващата жертва, но не сте готови да се биете (ВИДЕО). И на този фон, казва той, членките на НАТО имат наглостта да обсъждат дали Украйна изобщо трябва да бъде включена в мирните преговори.

Днес Америка не само се отказва от глобалната си отговорност, но и активно подкрепя агресора - това е ситуация, която би била немислима само преди няколко години, пише Гари Каспаров. "Хората виждат абсурдността на ситуацията, факта, че диктаторски режим води открита война срещу Запада, докато западните лидери все още отказват да признаят очевидната реалност."

Европейската импотентност и американската корупция - двете неща, които са в основата на успеха на Путин

Путин днес постига успехи заради две неща - заради европейската импотентност и американска корупция, категоричен е руският опозиционер. "Екипът на Тръмп на практика продава Украйна на масата за преговори, докато Европа гледа настрани."

Европа е затънала в жалки обвинения. Белгия, където се намира най-голямата финансова клирингова къща в света Euroclear, се противопоставя на използването на замразените руски активи. Още: Злоупотребява ли Белгия с приходи от замразените руски активи: В ЕС вече имат подозрения. Съответно германският канцлер Фридрих Мерц критикува белгийския премиер Барт Де Вевер за бездействие, като по този начин прехвърля отговорността за европейската слабост от своето правителство върху удобната изкупителна жертва. Но какви решителни мерки предприе самата Германия? Къде са обещаните ракети "Таурус", пита Каспаров. И казва - Мерц няма морални основания да упреква други, докато не изпълни собствените си обещания и не помогне на Украйна да получи това, от което отчаяно се нуждае, за да може да се защитава.

Украйна не може да защитава Европа вечно

Украйна не може да защитава Европа вечно, особено с недостатъчни ресурси. Щом Европа не е готова да изпрати сухопътни войски в Украйна, защо поне европейски пилоти не помогнат за защитата на украинското небе? Защо Европа не може дори да защити собственото си небе от руските нахлувания, пита Каспаров. Европа разполага с всички необходими ресурси – финансови, военни, технологични – за да спечели тази война, но не й достига политическа воля.

Ако Украйна бъде принудена да се подчини на руските искания и така да бъде възнаградена агресията на Путин, тогава Европа като политически играч ще е мъртва. Ако Путин постигне целите си в Украйна, следващата фаза на неговата война не е задължително да бъде по традиционния начин, който видяхме през последните четири години. Следващата фаза може да включва военни действия, но може да се разгърне и на други нива – в киберпространството, в медиите, чрез манипулиране на западните политически партии, чрез прокси-конфликти навсякъде по света.

Още: Ако Европа помогне на Украйна да победи Русия, това ще й спести милиарди евро

И разликата вече ще бъде в мащаба: атаките повече няма да бъдат прикрити, а ще бъдат нападения на безскрупулен и безнаказан агресор. Войната за прекрояване на глобалната система вече няма да се води тайно, а ще се превърне в координирано, всеобхватно усилие за саботиране на Запада и връщане назад на демократичния прогрес.

Последен шанс за Европа

Ако не искаме да живеем в такъв свят, това е последният ни шанс, предупреждава Гари Каспаров. Украйна трябва да получи оръжие и пари и истинско място на масата за преговори, за да се осигури мир, който да запази нейния суверенитет.

"Като човек, израснал зад Желязната завеса, това, което се случва днес, е особено неразбираемо за мен. Американски президент да подкрепя руски диктатор заради печалба. Европейските лидери да стоят безучастно, докато войната бушува на прага им. Войната вече не е въпрос на години, а на месеци. И ако Путин не бъде спрян, тя ще се разпространи в Европа, в сърцето на свободния свят. Европа не може да продължава да действа по стария бюрократичен наръчник. Време е да смени посоката. Защото войната се развива по различна логика", завършва руският опозиционер.

Още: Защо Путин е убеден, че съдбата е на негова страна