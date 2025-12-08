Курсът на еврото се доближи до най-високата си месечна стойност

Курсът на еврото спрямо щатския долар завърши миналата седмицата с интересен завой - пое нагоре след регистриран спад и се качи над границата от 1,16 към щатската валута. На 8 декември курсът му пък се доближи до най-високите стойности, които отчете през последния месец. Наскоро еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, но преди това беше на много високи равнища към долара, недостигани от повече от четири години. След това обаче европейската валута започна малко по малко да отстъпва.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава тази сутрин, 8 декември, за 1,1665 долара. Това е близо до месечния рекорд от 3 декември - 1,1667.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1645 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1517 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 3 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,1667 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

