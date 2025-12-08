Модна икона или провокация? Облеклото на Сидни Суини отново разпали дебати

Откакто Сидни Суини участва в спорната реклама на American Eagle това лято — която някои зрители тълкуваха като насърчаваща евгеника и превъзходството на белите хора — изглежда, че всяко нейно движение е подложено на публичен контрол, с цел да се разбере къде точно се намира актрисата в политическия спектър. Интервютата ѝ стават вирусни, докато наблюдателите се опитват да четат между редовете, а дори и изборът ѝ на дрехи се анализира в търсене на доказателства за вътрешните ѝ убеждения.

Не е изненадващо, че облеклото, което Суини носеше по-рано тази седмица в „The Tonight Show with Jimmy Fallon“, отново разпали страстни дебати. Облечена в прилепнала бордо рокля, завършваща точно над глезените ѝ, и с лакирано русо каре, което се извиваше под лицето ѝ, Суини бързо беше сравнена от много критици с водеща на десен новинарски канал.

Коментарите под промоционалния пост в X на официалния акаунт на шоуто говорят сами за себе си, като наблюдатели направиха оживени сравнения с говорителя на Белия дом Каролин Ливит, Иванка Тръмп и бившата водеща на Fox News Мегин Кели. Подобни коментари се появиха и под снимка на Суини в Instagram, споделена от нейния фризьор. Един открит създател на съдържание дори публикува видео, критикуващо облеклото, твърдейки, че екипът на Суини „прави това нарочно“.

Реакциите към външния вид на актрисата стават по-логични, ако се вземе предвид пътят на публичния ѝ образ напоследък. Големият ѝ пробив дойде през 2019 г. в хитовия сериал на HBO „Еуфория“, където получи критически похвали за ролята си на тийнейджърката Каси Хауърд. Оттогава Суини се снима в американския телевизионен сериал „The White Lotus“, както и в отличения с награди независим филм „Reality“ (2023), популярната романтична комедия „Anyone But You“ (2023) и суровата спортна драма „Christy“ (2025), която проследява живота на професионалната боксьорка Кристи Мартин и включва драстична промяна в косата и грима ѝ.

Кариерата на Суини е наричана „една от най-обещаващите сред младите актьори в Холивуд“, но противоречията никога не са далеч. През 2022 г. станаха популярни снимки на Суини от семейно парти, на което гости носеха шапки в стил MAGA, което предизвика въпроси за нейните политически възгледи. „Хора, това е лудост,“ написа тя в отговор в X. „Невинно празнуване на 60-ия рожден ден на майка ми се превърна в абсурдно политическо изявление, което не беше целта. Моля, спрете с предположенията“.

През август тази година се появиха съобщения, че Суини е била регистриран републиканец във Флорида от юни 2024 г. Но именно рекламата на American Eagle предизвика най-много критики заради възприетата ѝ евгенична реторика. Първоначално Суини не коментира разгорялата се буря около кампанията, което накара хората да правят свои изводи за отношението ѝ. През ноември списание GQ публикува интервю, в което пита Суини за последствията от рекламата. Тя отговаря, че е изненадана от реакцията, но не се извинява, а подчертава любовта си към дънките и позицията си, че не е там, за да казва на хората какво да мислят. Когато е попитана дали иска да изясни намеренията си, актрисата отговаря: „Мисля, че когато имам тема, по която искам да говоря, хората ще ме чуят“.

Роклята, която Суини носеше на 1 декември, съвпадала в някои аспекти с широко приетото определение за консервативно облекло. Според Marie Claire, жените в дясната политика предпочитат „прилепнали костюми с пола, високи токчета и пълно покритие на грима“, за да постигнат „хипер-женствена визия“. Главният моден критик на „Ню Йорк Таймс“ Ванеса Фридман се съгласила, че женствеността в общността на Мар-а-Лаго се подчертава „до почти карикатурна степен“ и модата се използва предимно за „подсилване на това впечатление“.

Роклята на Суини, с вталена талия и леко подплатени рамене, беше по-зрял избор в сравнение с миниполите и ботушите над коляното, които носеше напоследък. Тя е проектирана от Алекс Пери, чиито тоалети са носени също от Иванка Тръмп, Селена Гомес, Дожа Кет, Джена Ортега, Дженифър Лопес и Риана. Дали е било съзнателно намекване към вече безкрайния дискурс, или просто случайна модна комбинация без скрито значение, ще стане ясно едва когато Суини сама изкаже мнение. Но тя не бърза да го направи.

През септември Variety попита Суини как реагира, когато види името си да е в тренд в интернет. Тя отговори със спокойно изражение и сдържан тон: „Казвам си: "О, за какво сега?".

