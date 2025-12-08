"Най-тежкият грип" помита в чужбина: Задръстени болници, 10 пъти повече случаи

Грипната вълна в България е едва в началото си, но в чужбина тя вече вилнее с пълна сила. Китай, Великобритания и Испания се задъхват, болниците, особено детските отделения, са пълни, а експерти смятат, че това ще е най-тежкият грипен сезон досега.

Известният иначе грипен щам е мутирал през лятото и удря по-силно и по-тежко, тъй като заразяването става по-лесно, а има и добавени нови симптоми.

На Острова децата са първите жертви

Във Великобритания грипният сезон подрани и се очаква да бъде най-тежкият за последното десетилетие. Хиляди са вече заразените на Острова, като около 1700 души дневно се е наложило да бъдат лекувани в болница през миналата седмица. Според експерти това се дължи на мутации на грипния вирус - общо 7 изменения, които вирусът е претърпял през лятото.

Опасенията са, че ваксината не покрива тези промени, но въпреки това здравните власти препоръчват имунизация, защото тя дава шанс за по-леко прекарване на заболяването.

Според експерти новият грип се предава по-бързо, а при децата може да доведе до сериозни усложнения. Затова родителите са призовани да бъдат по-бдителни, да дават нужните противогрипни препарати веднага и да търсят лекарска помощ без забавяне.

Има затворени училища за дезинфекция, като на места е имало по 170 заразени деца за ден.

Освен стандартните симптоми като треска и отпадналост, при новите варианти на грипа се наблюдават и диария и повръщане. Голямото притеснение е, че след 4 седмици грипът ще удари и възрастните, което ще постави британската здравна система под нов натиск, предаде Нова тв.

Заразените са чувствително повече от досега. Има 56% ръст в случаите в сравнение с миналата година, а в сравнение с 2023 г. увеличението е 10 пъти.

Испания също е пометена

В Испания положението не е по-различно. Каталуния се бори с тежка вълна от ранен грип, която претоварва болниците. Леглата са недостатъчни, болни лежат по коридорите, а пациентите чакат до 3 дни за прием.

Регионът е навлязъл в ускорена грипна спирала, като случаите се удвояват на седмична база, а честотата е 164 на 100 000 заразени.

Доминиращият щам е силно заразният подтип H3N2.

Хоспитализациите се увеличават рязко, особено сред хората над 60 години, но засега повечето инфекции са при деца и млади хора. Пикът се очаква от средата до края на декември.

Маските вече са задължителни в болниците и старческите домове.

Здравните служители призовават за незабавна ваксинация, особено за уязвимите групи.

Китайските болници се задъхват

Много тежка е ситуацията и в Китай, където пикът на грипа се очаква до 2 седмици. 17 провинции отчитат висока грипна активност, а 51,1% от амбулаторните посещения дават положителен резултат за грип.

Уанг Даян, изследовател в Националния институт за контрол и превенция на вирусните заболявания към Китайския център за контрол и превенция на заболяванията, отбеляза, че нивото е заболеваемост е най-високото от последните 3 години. Все повече са информациите за клъстерни инфекции в училищата, като процентът на откриване сред децата на възраст от 5 до 14 години е значително по-висок, отколкото в други възрастови групи.

Болниците са препълнени, особено детските отделения. В докладите на здравните власти се твърди, че вирусната епидемия е засегнала предимно деца на възраст между 5 и 14 години, тъй като почти всички тези огнища са възникнали в образователни и детски заведения. Официални източници в Китай съобщават, че едно дете е загубило живота си след заразяване с грип А.

"Пикът на грипния сезон вероятно ще настъпи в началото до средата на декември", каза Уанг.

Под натиск са лечебните заведения в цялата страна, от градове като Пекин и Тиендзин до провинциите Хъбей, Хенан, Гуандун, Фудзиен, Шандонг, Шанси и други.

Китайски родители споделят, че в болниците се чака с часове, като при постъпване вечер към 20:00 часа, спокойно едно дете може да бъде прегледано чак към 1:00 часа след полунощ. Според тях грипът тази године е "ужасяващ".

Данни от платформата Alibaba Health разкриха, че покупките на противогрипни препарати са скочили с 500% от 10 до 21 ноември, което поражда опасения за по-голяма предстояща епидемия.