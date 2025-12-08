Магнитни бури през седмицата 8-14 декември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Новата седмица от 8 до 14 декември 2025 г. ще бъде истинско предизвикателство за метеочувствителните хора. Предстоят няколко дни с магнитни бури, при това силни. Според информацията на сайта Meteoagent на 8,9, и 10 декември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 5, 6,7 и 5,3. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има три дни с магнитни бури, в единия от които - много силна.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник 8 декември стойността на Кр индекса ще е 5, на 9 декемви - 6,7, а на 10-и - 5,3. Това са много силни магнитни бури и могат да предизвикат здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 08.12.25 - 14.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има два дни с повишена геомагнитна активност. На 8,9, и 10 декември 2025 г. стойността на Кр индекса ще е съответно 5,7 и 5. Тези стойности могат да създадат здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Dec 08 - 5

2025 Dec 09 - 7

2025 Dec 10 - 5

2025 Dec 11 - 3

2025 Dec 12 - 2

2025 Dec 13 - 4

2025 Dec 14 - 4

