Обвързан ли е Ал Пачино? Златен пръстен обърка феновете (СНИМКА)

Ал Пачино все още не е обвързан, въпреки слуховете, че е сключил брак, съобщи „Page Six“. Представител на звездата от „Кръстникът“ заяви, че „Ал не е женен“, след като актьорът беше видян със златен пръстен на безименния пръст. Спекулациите започнаха, когато Пачино се появи на събитие в Лос Анджелис, посветено на хитовия филм на Леонардо ДиКаприо „One Battle After Another“. На кадрите той позира с ДиКаприо и Теяна Тейлър облечен изцяло в черно. Вниманието на феновете беше привлечено от златния пръстен, който се виждаше докато държеше ДиКаприо за ръката.

Al Pacino, 85, spotted wearing gold band on ring finger — but Hollywood legend hasn’t tied the knot https://t.co/3hkvjvEeHJ pic.twitter.com/DqIzcDvE1v — Page Six (@PageSix) December 6, 2025

Връзки и деца

Пачино за последно беше свързван романтично с бившата си партньорка Нур Алфалах, от която има двегодишния си син Роман. Двамата започват връзката си по време на пандемията, а през 2023 г. посрещат първото си дете. Връзката им става публична в социалните мрежи две години след началото ѝ.

Актьорът има още три деца: Джули, 35, и близначките Оливия и Антон, 24, родени от предишните му отношения с Джан Тарант и Бевърли Д’Анджело. През 2024 г. се появяват индикации за раздяла с Алфалах, след като Пачино обявява, че двамата са „просто приятели“, а тя е засечена в компанията на Бил Мар.

Снимка: Getty Images

„Ал и Нур са много добри приятели, от години, и са родители на Роман“, заяви тогава представител на актьора пред „Пийпъл“.

Пачино не разкри повече подробности, но потвърди, че е необвързан и поддържа „приятелски отношения“, когато беше попитан дали се вижда с някого в момента, пише БГНЕС.