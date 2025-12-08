Две от звездите на Веласкес аут за последния мач на Левски за годината

Две от звездите в състава на Хулио Веласкес ще пропуснат последния мач на Левски за календарната 2025 година. Става въпрос за вътрешния полузащитник Георги Костадинов, както и за голмайстора на тима Мустафа Сангаре. Двамата си изкараха жълти картони по време на двубоя със Спартак Варна от 19-ия кръг на Първа лига и няма да са на разположение на испанския специалист за домакинството на Витоша Бистрица в турнира за Купата на България.

Костадинов и Сангаре са аут за мача с Витоша

Георги Костадинов си изкара жълт картон за бавене на времето при смяната му, докато Мустафа Сангаре бе санкциониран за демонстративно изритване на топката точно преди играчите на Спартак да изпълнят свободен удар. Така всеки от тях получи своето пето официално предупреждение от началото на сезона като те ще пропуснат мача с Витоша Бистрица. Двубоят от 1/8-финалите в турнира за Купата на България е насрочен за 11 декември, четвъртък от 17:30 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“.

Двамата ще са на линия за финала за Суперкупата

По този начин Коледната ваканция за Георги Костадинов и Мустафа Сангаре започва по-рано от тази на техните съотборници. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че той ще може да разчита на двете звезди във финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Срещата ще се проведе на 3 февруари на Националния стадион „Васил Левски“ в София. Все още обаче от БФС не са обявили началния час на двубоя.

