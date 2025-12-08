Левски излезе с позиция за Асен Митков, „сините“ застават твърдо зад своя юноша

Ръководството на Левски излезе с позиция в подкрепа на младия полузащитник на тима Асен Митков. Както е известно, 20-годишният халф стана обект на множество критики за представянето си със „синия“ екип. Именно младежкият национал на България сгреши фатално при първия гол на Славия в най-старото столично дерби преди дни, което тимът на Хулио Веласкес загуби с 0:2.

От Левски съобщиха, че в дните преди мача със Славия Митков е станал обект на „крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и публичното пространство“. Шефовете на „сините“ разкриха, че до тях са достигнали сигнали и за агресивно поведение спрямо него. Ръководството на столичния гранд е категорично, че застава твърдо зад младия футболист и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Левски ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства

Позиция на ПФК „Левски“ В дните след двубоя ни със „Славия“ един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от... Posted by ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI on Sunday, December 7, 2025

„В дните след двубоя ни със „Славия“ един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него“.

„Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които „Левски“ отстоява“.

„Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства. Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре“, написаха от „синия“ клуб.

ОЩЕ: Две от звездите на Веласкес аут за последния мач на Левски за годината