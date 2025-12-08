Пълни контейнери, погълнати от боклук улици, тежка смрад: Бедствие в "Люлин“ (СНИМКИ)

Кризата с боклука в столичния район "Люлин" се превръща в бедствие. По тази причина кметът Георги Тодоров ще проведе спешна среща на "Московска" 33 с кмета на София Васил Терзиев, зам.-кмета по екология Надежда Бобчева и началника на Инспектората Николай Неделков. От западния столичен район заявяват, че ситуацията отдавна е преминала точката на "временно затруднение в почистването", като през последните дни положението се влошава.

"Има контейнери, които повече от седмица не са обслужвани. На много места самите кофи не се виждат от купчините боклук. Улиците са блокирани, тротоарите - непроходими, паркоместата - погълнати от смет. Пожари от запалени отпадъци заплашват автомобили и хора. Граждани сигнализират, че усещат тежка смрад и намират умрели гризачи", обясняват от районната администрация.

Цел на срещата

да се изработи незабавен, реалистичен и гарантиран план за овладяване на кризата;

да се осигури допълнителна техника, екипи и ресурс;

да се състави и следва ясен график, който да сложи край на двумесечното "закърпване на положението".

"Люлин" е най-големият район в България - над 200 000 жители, близо една пета от всички софиянци. Район, който генерира 80 тона отпадък дневно. Това е град в града. И когато подобен район остане без адекватно сметопочистване в продължение на месеци, това не е логистичен проблем. Това е удар по здравето и по достойнството на хората", заяви кметът Тодоров.

Резултатите от разговорите в Столична община ще бъдат обявени по-късно днес.

Снимки: Район "Люлин"