Пол Маккартни иска ЕС да се откаже от забраната за вегетариански "бургери"

Пол Маккартни се присъедини към призивите Европейският съюз да не допуска забрана върху употребата на термини като „наденица“ и „бургер“ за вегетариански храни. Бившият бийтълс подкрепи осем британски депутати, които изпратиха писмо до EK с аргумента, че одобреният през октомври от Европейския парламент регламент цели да реши несъществуващ проблем, но същевременно би забавил постигането на климатичните цели.

Новите правила биха сложили край на използването на термини като стек, бургер, наденица или шницел за продукти от зеленчуци или растителни протеини. Предложените алтернативи включват далеч по-малко апетитните „дискове“ или „тръби“.

Какво е мнението на Пол Маккартни

„Достатъчно е върху опаковките да пише, че бургери или наденици са растителни, вегетариански или веган. Това е напълно ясно за разумните хора, а и насърчава навици, важни за здравето ни и за планетата“, заяви Маккартни, цитиран от „Гардиън“.

Музикантът е сред най-видните защитници на вегетарианството. Заедно с покойната си съпруга Линда основават през 1991 г. марката за растителни храни Linda McCartney, а по-късно, заедно с дъщерите си Мери и Стела, стартират глобалната кампания Meat Free Monday, която популяризира намаляването на консумацията на месо. Продуктите Linda McCartney – включително вегетарианските наденици и бургери – са част от световната тенденция към алтернативи на месото, макар ентусиазмът на инвеститорите да се охлади след пика по време на пандемията.

С разрастването на растителните продукти се засили и противопоставянето, особено от влиятелните фермерски и месопреработвателни лобита, които се опасяват от спад в търсенето и загуба на работни места.

Европейският парламент гласува 355 срещу 247 за забрана на „месни“ термини върху растителни продукти. В писмото, подписано от семейство Маккартни и британските депутати, се подчертава, че правилата могат да принудят и Обединеното кралство да приеме подобни ограничения, тъй като пазарите и регулациите остават тясно свързани въпреки Брекзит.

Източник: БГНЕС