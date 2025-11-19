Спорт:

Аспект на деня и фаза на Луната на 20 ноември 2025 г. В какво да инвестирате?

19 ноември 2025, 21:31 часа 0 коментара
Съдържание:

На 20 ноември 2025 г. Луната е във фаза Новолуние. То ще се случи в 8:47 ч. в знака на Скорпиона. Това е идеално време за сключването на договори, публични изказвания и всякаква работа, свързана с обработка на данни. Внимавайте обаче към детайлите – възможни са неясноти и грешки от небрежност. Проверявайте два пъти важни съобщения и документи, за да избегнете недоразумения.

Ретрограден Меркурий от 9 до 29 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

Желание за стабилност 

Денят ще внесе желание за стабилност и комфорт в живота ви. В отношенията ще започнете да цените изпитаната във времето надеждност, в креативността ще се обърнете към класическите форми, а във финансите ще практикувате разумна пестеливост. Инвестициите в недвижими имоти, висококачествени вещи и всичко с дългосрочна стойност ще бъдат особено благоприятни. В личния си живот покажете грижата си за близките чрез конкретни действия – понякога практическата помощ говори по-силно от думите.

Пълнолуние 2025 година  

Сънища и подстригване

Подстригването в  този лунен ден не се препоръчва. Това действие заплашва да привлече врагове. Сънищата, видени в този лунен ден обобщават резултатите във вашето подсъзнание. Ако ги тълкувате правилно, тогава в бъдеще ще можете да направите правилните изводи - с какво трябва да се разделите и какво може да ви бъде полезно в предстоящия лунен цикъл.

 Новолуние на 20 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

